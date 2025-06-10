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Никитин о беге на 5000 м: «Буду работать над длинным финишем — не за 300 метров, а за тысячу или даже две»

Бегун Владимир Никитин намерен работать над длинным финишем на дистанции 5000 м.

8 июня в Москве прошел мемориал братьев Знаменских с участием российских и иностранных спортсменов. В забеге на 5000 м победу одержал Мубин Хаджи из Эфиопии (13.31,75), второе место занял его соотечественник Ассефа Сисай Метабачев (13.31,82), Никитин финишировал третьим (13.31,86). 

— Пейсеры не сработали, как планировалось? Им была поставлена задача держать темп на 13,20.

— Им не дали это сделать, просто брали в «коробочку» чтобы они не могли задавать темп.

— Конкуренция порадовала?

— Она была, но побежали медленно. Я вышел вперед, потому что скорость круга была 66-67 секунд.

— Последний круг — 57 секунд.

— Финишем я доволен, сделал все, что от меня требовалось. Самое главное — ничего не повредил.

— Как тебе «пятерка» после полумарафона 24 мая, где ты установил рекорд России?

— Бежалось хорошо, но 13,30 — это мой предел сейчас. Может, если бы начали чуть быстрее, получилось бы 13,25. Погода отличная, свежий воздух, главное, что не жарко. Я бегал в плюс 32 и знаю, что такое жара. На «Знаменских» погода позволяла показывать хорошие результаты.

— Выводы после нынешнего бега какие?

— Буду работать над длинным финишем — не за 300 метров, а за тысячу или даже две. На «Знаменских» у меня были мысли пойти в отрыв за два километра, но побоялся. Не уверен был в своих силах, боялся, что меня не хватит. Первая «пятерка» в сезоне, работу делали как раз на этот результат, не быстрее, — сказал Никитин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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Владимир Никитин
Мемориал братьев Знаменских
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