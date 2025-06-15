Экс-россиянка Елена Куличенко победила на студенческом чемпионате США в прыжках в высоту
Экс-россиянка Куличенко выиграла студенческий чемпионат США в прыжках в высоту.
Елене Куличенко 22 года, в 2021-м она начала выступать за Кипр, а спустя год поступила в университет Джорджии.
На чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) Куличенко победила с результатом 1,96 м.
Второе место заняла Роуз Дебоа из университета Иллинойс (1,93 м). Тройку лучших замкнула Дженна Роджерс с результатом 1,90 м.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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