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Командный чемпионат России. Тангара, Ткалич, Кнороз, Соколова, Перебиносов, Пронкин одержали победы, другие результаты

В Сочи прошел командный чемпионат России по легкой атлетике.

Легкая атлетика

Командный чемпионат России

Сочи

Мужчины

100 м

1. Константин Крылов – 10,16

2. Илья Сазонов – 10,24

3. Данил Павлов – 10,32

110 м с/б

1. Анатолий Киселев – 13,59

2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,74

3. Даниил Шубин – 13,91

400 м

1. Александр Масютенко – 45,91

2. Дмитрий Разумов – 46,26

3. Максим Федяев – 46,41

400 м с/б

1. Федор Иванов – 48,30

2. Данил Ефимов – 50,20

3. Денис Новосельцев – 51,38

800 м

1. Дмитрий Пасечник – 1.46,72

2. Константин Холмогоров – 1.47,05

3. Николай Вербицкий – 1.47,34

5000 м

1. Егор Лимонов – 13.52,32

2. Евгений Рыбаков – 13.53,51

3. Анатолий Рыбаков – 13.53,69

Прыжки в высоту

1. Вячеслав Перебиносов – 2,19

2. Илья Иванюк – 2,19

3. Александр Асанов – 2,19

3. Степан Веткин – 2,19

Тройной прыжок

1. Дмитрий Чижиков – 16,95

2. Олег Брайко – 16,65

3. Илья Телькунов – 16,55

Молот

1. Валерий Пронкин – 78,87

2. Андрей Романов – 75,57

3. Александр Шиманович (Беларусь) - 75,28

Женщины

100 м

1. Юлия Караваева – 11,52

2. Наталья Комбарова – 11,73

3. Елизавета Максимова – 11,75

100 м с/б

1. Дарья Осипова – 13,28

2. Ксения Примак – 13,35

3. Руслана Романовская (Беларусь) - 13,35

400 м

1. Полина Ткалич – 51,64

2. Валерия Савенкова – 52,03

3. Анна Садовничева – 52,60

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 55,32

2. Кристина Вершинина – 57,28

3. Мария Тарабанская – 58,04
 
800 м

1. Мария Прохорец – 2.00,95

2. Анастасия Мадышева – 2.02,92

3. Екатерина Самуйлова – 2.03,34

5000 м

1. Светлана Аплачкина – 15.19,89

2. Любовь Дубровская – 15.19,94

3. Анастасия Красильникова – 15.22,74
 
Прыжки в длину

1. Елена Соколова – 6,61

2. Екатерина Левицкая – 6,60

3. Анастасия Кукушкина – 6,54

Прыжки с шестом

1. Полина Кнороз – 4,73

2. Татьяна Калинина – 4,55

3. Рената Тимофеева – 4,45

Диск
 
1. Виолетта Игнатьева – 61,30

2. Елена Панова – 58,69

3. Наталья Карпова – 57,17
 
Молот

1. Софья Палкина – 75,16

2. Анастасия Григорьева – 74,11

3. Анастасия Маслова (Беларусь) – 72,20

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Константин Крылов
Александр Масютенко
Константин Холмогоров
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