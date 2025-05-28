Командный чемпионат России. Тангара, Ткалич, Кнороз, Соколова, Перебиносов, Пронкин одержали победы, другие результаты
Легкая атлетика
Командный чемпионат России
Сочи
Мужчины
100 м
1. Константин Крылов – 10,16
2. Илья Сазонов – 10,24
3. Данил Павлов – 10,32
110 м с/б
1. Анатолий Киселев – 13,59
2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,74
3. Даниил Шубин – 13,91
400 м
1. Александр Масютенко – 45,91
2. Дмитрий Разумов – 46,26
3. Максим Федяев – 46,41
400 м с/б
1. Федор Иванов – 48,30
2. Данил Ефимов – 50,20
3. Денис Новосельцев – 51,38
800 м
1. Дмитрий Пасечник – 1.46,72
2. Константин Холмогоров – 1.47,05
3. Николай Вербицкий – 1.47,34
5000 м
1. Егор Лимонов – 13.52,32
2. Евгений Рыбаков – 13.53,51
3. Анатолий Рыбаков – 13.53,69
Прыжки в высоту
1. Вячеслав Перебиносов – 2,19
2. Илья Иванюк – 2,19
3. Александр Асанов – 2,19
3. Степан Веткин – 2,19
Тройной прыжок
1. Дмитрий Чижиков – 16,95
2. Олег Брайко – 16,65
3. Илья Телькунов – 16,55
Молот
1. Валерий Пронкин – 78,87
2. Андрей Романов – 75,57
3. Александр Шиманович (Беларусь) - 75,28
Женщины
100 м
1. Юлия Караваева – 11,52
2. Наталья Комбарова – 11,73
3. Елизавета Максимова – 11,75
100 м с/б
1. Дарья Осипова – 13,28
2. Ксения Примак – 13,35
3. Руслана Романовская (Беларусь) - 13,35
400 м
1. Полина Ткалич – 51,64
2. Валерия Савенкова – 52,03
3. Анна Садовничева – 52,60
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 55,32
2. Кристина Вершинина – 57,28
3. Мария Тарабанская – 58,04
800 м
1. Мария Прохорец – 2.00,95
2. Анастасия Мадышева – 2.02,92
3. Екатерина Самуйлова – 2.03,34
5000 м
1. Светлана Аплачкина – 15.19,89
2. Любовь Дубровская – 15.19,94
3. Анастасия Красильникова – 15.22,74
Прыжки в длину
1. Елена Соколова – 6,61
2. Екатерина Левицкая – 6,60
3. Анастасия Кукушкина – 6,54
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,73
2. Татьяна Калинина – 4,55
3. Рената Тимофеева – 4,45
Диск
1. Виолетта Игнатьева – 61,30
2. Елена Панова – 58,69
3. Наталья Карпова – 57,17
Молот
1. Софья Палкина – 75,16
2. Анастасия Григорьева – 74,11
3. Анастасия Маслова (Беларусь) – 72,20