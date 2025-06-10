Неделя легкой атлетики. Лысенко и Кочанова победили в прыжках в высоту, Шмыков и Кнороз – в прыжках с шестом
В Москве в рамках недели легкой атлетики прошел день прыжков.
Неделя легкой атлетики
Москва
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,30
2. Степан Веткин – 2,23
3. Вячеслав Перебиносов – 2,23
Прыжки с шестом
1. Михаил Шмыков – 5,67
2. Матвей Волков (Беларусь) – 5,60
3. Кайл Радемайер (ЮАР) – 5,60
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Кочанова – 1,91
2. Кристина Королева – 1,89
3. Наталья Спиридонова – 1,86
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,65
2. Татьяна Калинина – 4,45
3. Ирина Михайлова – 4,35
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости