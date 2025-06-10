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Неделя легкой атлетики. Лысенко и Кочанова победили в прыжках в высоту, Шмыков и Кнороз – в прыжках с шестом

В Москве в рамках недели легкой атлетики прошел день прыжков.

Неделя легкой атлетики

Москва

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,30

2. Степан Веткин – 2,23

3. Вячеслав Перебиносов – 2,23

Прыжки с шестом

1. Михаил Шмыков – 5,67

2. Матвей Волков (Беларусь) – 5,60

3. Кайл Радемайер (ЮАР) – 5,60

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 1,91

2. Кристина Королева – 1,89

3. Наталья Спиридонова – 1,86

Прыжки с шестом

1. Полина Кнороз – 4,65

2. Татьяна Калинина – 4,45

3. Ирина Михайлова – 4,35

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoДанил Лысенко
Матвей Волков
Мария Кочанова
Наталья Спиридонова
logoПолина Кнороз
logoСборная Беларуси
Михаил Шмыков
результаты
Татьяна Калинина
Ирина Михайлова
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Вячеслав Перебиносов
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