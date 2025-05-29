Командный чемпионат России. Королева, Конева, Филатова, Крылов, Шмыков, Холмогоров одержали победы, другие результаты
Соревнования проходили 28-29 мая.
Командный чемпионат России по легкой атлетике
Сочи
Женщины
200 м
1. Вера Филатова – 23,18
2. Юлия Караваева – 23,19
3. Наталья Комбарова – 23,37
1500 м
1. Мария Прохорец – 4.08,75
2. Светлана Аплачкина – 4.09,27
3. Любовь Дубровская – 4.10,38
3000 м с/п
1. Анастасия Красильникова – 9.55,92
2. Анна Тропина – 10.05,60
3. Карина Костромина – 10.18,70
Прыжки в высоту
1. Кристина Королева – 1,91
2. Надежда Андрюхина – 1,89
3. Мария Кочанова – 1,89
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 13,77
2. Таисия Дмитриева – 13,70
3. Дарья Нидбайкина – 13,62
Ядро
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,45
2. Елена Трус (Беларусь) – 17,96
3. Алена Гордеева – 17,92
4. Снежана Трофимец – 17,24
5. Екатерина Бурмистрова – 16,85
Мужчины
200 м
1. Константин Крылов – 20,68
2. Илья Сазонов – 20,76
3. Александр Николаев – 20,97
1500 м
1. Константин Холмогоров – 3.41,08
2. Егор Лимонов – 3.41,10
3. Владислав Цедилкин – 3,41,49
3000 м с/п
1. Максим Якушев – 8.28,28
2. Эдуард Батыршин – 8.33,61
3. Никита Калганов – 8.36,65
Прыжки с шестом
1. Михаил Шмыков – 5,67
2. Матвей Волков (Беларусь) – 5,60
3. Ранэль Шафиков – 5,30
4. Максим Вахрушев – 5,30
Прыжки в длину
1. Алексей Дудинский (Беларусь) – 7,57
2. Юрий Ожгибесов – 7,48
3. Сергей Полянский – 7,35
4. Артем Гурин (Беларусь) – 7,34
5. Данил Чечела – 7,29
Диск
1. Алексей Худяков – 62,68
2. Евгений Богуцкий (Беларусь) – 60,21
3. Александр Горбачев – 57,31
4. Глеб Сидорченко – 56,74