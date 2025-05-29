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Командный чемпионат России. Королева, Конева, Филатова, Крылов, Шмыков, Холмогоров одержали победы, другие результаты

В Сочи завершился командный чемпионат России по легкой атлетике.

Соревнования проходили 28-29 мая.

Командный чемпионат России по легкой атлетике

Сочи

Женщины

200 м

1. Вера Филатова – 23,18

2. Юлия Караваева – 23,19

3. Наталья Комбарова – 23,37

1500 м

1. Мария Прохорец – 4.08,75

2. Светлана Аплачкина – 4.09,27

3. Любовь Дубровская – 4.10,38

3000 м с/п

1. Анастасия Красильникова – 9.55,92

2. Анна Тропина – 10.05,60

3. Карина Костромина – 10.18,70

Прыжки в высоту

1. Кристина Королева – 1,91

2. Надежда Андрюхина – 1,89

3. Мария Кочанова – 1,89

Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 13,77

2. Таисия Дмитриева – 13,70

3. Дарья Нидбайкина – 13,62

Ядро

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,45

2. Елена Трус (Беларусь) – 17,96

3. Алена Гордеева – 17,92

4. Снежана Трофимец – 17,24

5. Екатерина Бурмистрова – 16,85

Мужчины

200 м

1. Константин Крылов – 20,68

2. Илья Сазонов – 20,76

3. Александр Николаев – 20,97

1500 м

1. Константин Холмогоров – 3.41,08

2. Егор Лимонов – 3.41,10

3. Владислав Цедилкин – 3,41,49

3000 м с/п

1. Максим Якушев – 8.28,28

2. Эдуард Батыршин – 8.33,61

3. Никита Калганов – 8.36,65

Прыжки с шестом

1. Михаил Шмыков – 5,67

2. Матвей Волков (Беларусь) – 5,60

3. Ранэль Шафиков – 5,30

4. Максим Вахрушев – 5,30

Прыжки в длину

1. Алексей Дудинский (Беларусь) – 7,57

2. Юрий Ожгибесов – 7,48

3. Сергей Полянский – 7,35

4. Артем Гурин (Беларусь) – 7,34

5. Данил Чечела – 7,29

Диск

1. Алексей Худяков – 62,68

2. Евгений Богуцкий (Беларусь) – 60,21

3. Александр Горбачев – 57,31

4. Глеб Сидорченко – 56,74

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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Любовь Дубровская
Екатерина Бурмистрова
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Анастасия Красильникова
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Эдуард Батыршин
Михаил Шмыков
logoЕвгений Богуцкий
Алексей Худяков
Матвей Волков
Юрий Ожгибесов
Данил Чечела
Константин Крылов
Егор Лимонов
Илья Сазонов
Сергей Полянский
Максим Якушев
Александр Николаев
Глеб Сидорченко
Константин Холмогоров
Максим Вахрушев
Александр Горбачев
Карина Костромина
Артем Гурин
Никита Калганов
Владислав Цедилкин
Алексей Дудинский
Ранэль Шафиков
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