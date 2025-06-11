Прыгун с шестом Александр Соловьев приедет из США для участия в Кубке России
Прыгун с шестом Александр Соловьев, в декабре уехавший на учебу в США, выступит на Кубке России.
Об этом сообщил тренер спортсмена Олег Диаздинов. Кубок страны по легкой атлетике пройдет в Жуковском с 20 по 22 июня.
«Александр вернется в Россию 19 июня, он будет выступать на Кубке России, на котором победил год назад», – сказал тренер.
Соловьев обучается в университете Техаса (Texas A&M University).
Прыгун с шестом Соловьев про учебу в США: «Тренер мной гордится и понимает, что это просто возможность — получить образование. Да и в целом глупо быть против — я же летом вернусь в Россию»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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