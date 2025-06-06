Тимур Моргунов пропустит летний сезон из-за травмы

Прыгун с шестом Тимур Моргунов пропустит летний сезон-2025 из-за травмы.

Об этом сообщил личный тренер спортсмена Владимир Шульгин.

«Тимур получил травму во время разминки перед командным чемпионатом России, который проходил в конце мая в Сочи. Он неудачно приземлился и травмировал ногу, после чего был вынужден сняться с соревнований.

Ему еще предстоит пройти полное медицинское обследование, но уже сейчас можно говорить, что и летний сезон он тоже будет вынужден пропустить», – сказал Шульгин.