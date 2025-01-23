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Прыгун с шестом Соловьев про учебу в США: «Тренер мной гордится и понимает, что это просто возможность — получить образование. Да и в целом глупо быть против — я же летом вернусь в Россию»

Российский прыгун с шестом Александр Соловьев рассказал об учебе в США.

Соловьев – чемпион России в прыжках с шестом в помещениях. 

— В какой момент у тебя появились мысли об отъезде на учебу в Штаты?

— Начал задумываться летом 2023 года. Есть агентство, которое помогает спортсменам поступить в американские университеты. Мой друг Матвей Тычинкин хотел в свое время поступать, но не сложилось, и он рассказал им про меня. Узнав, что на чемпионате России я прыгнул 5,82, они сказали, что я могу поступить в любой университет, куда захочу. Начали общаться, мою анкету отправили разным тренерам, в разные университеты, и очень много людей в ответ писали, что они хотят меня получить, предлагают полные стипендии, у них отличные условия, и так далее. Из полученных предложений я выбрал техасский университет A&M, потому что, во-первых, понравился тренер, а во-вторых, у них очень сильная бизнес-школа, я получу хорошее образование.

— Как российские тренеры восприняли новость о том, что ты уезжаешь?

— У меня с ними очень хорошие взаимоотношения, Олег Вячеславович мне уже как отец, 12 лет работаем вместе. Он мной гордится и понимает, что это просто возможность — получить образование, попробовать что-то новое, потренироваться в другой стране. Не каждому подобная возможность предоставляется. Он меня всегда поддерживал во всех начинаниях. Да и в целом, мне кажется, глупо быть против — я же летом вернусь в Россию, буду выступать на наших внутренних стартах. От своего тренера я никуда не ушел, просто временно тренируюсь и учусь здесь.

— Какую тебе платят стипендию?

— По документам — 46 тысяч долларов в год. Но эти деньги идут на оплату обучения, поэтому я не вижу большую их часть. Остается что-то на карманные расходы, плюс нам начисляют деньги, когда мы едем на соревнования, для покрытия расходов. Наш старший тренер считает, что важно обеспечить спортсменам комфортный быт, питание и прочие условия на соревнованиях.

— Денег хватает?

— На базовые расходы хватает с запасом. Плюс у нас бесплатная столовая, там замечательно кормят, причем пускают только спортсменов. Могут приготовить все, что захочешь. Хочешь стейк? Заказываешь. Это бесплатно. Плюс готовая пища, все, что ты, как мне кажется, можешь захотеть, там будет — паста, креветки, рыба, мясо. Все, что нужно спортсменам для питания и восстановления, — сказал Соловьев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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прыжки с шестом
Александр Соловьев
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