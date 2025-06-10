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Валерий Пронкин: «Мотивацию для себя нахожу очень легко. Планирую выступать до следующей Олимпиады»

Метатель молота Пронкин признался, что находит мотивацию и без крупных турниров.

«Меня с Машей (Ласицкене) сравнивать не нужно, она – икона российской легкой атлетики. На нее нужно только равняться. То, что она не может найти для себя мотивацию, я могу понять. Когда ты являешься трехкратной победительницей летних чемпионатов мира, то очень сложно, да.

Но я пока не достиг тех высот, которые она покорила, и мотивацию для себя нахожу очень легко. Я хочу метать, мне это нравится. Я планирую выступать до следующей Олимпиады, результаты пока растут, глаза горят. Так что еще можно пободаться», – рассказал серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Валерий Пронкин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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