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Шубенков о приостановке карьеры Ласицкене: «Понимаю Марию на сто процентов. Если увидим ее в секторе еще раз, будет классно»

Шубенков с пониманием воспринял новость о приостановке карьеры Ласицкене.

Олимпийская чемпионка трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сегодня объявила, что пропустит командный чемпионат России и, возможно, больше вообще не будет соревноваться. 

«Я Марию понимаю на все 100 процентов. Честно говоря, я думал, что она уже карьеру закончила, но без громких объявлений. Она же говорила ранее, что международная карьера остановлена.

У нас когда-то сложилась тройка: Мария, Анжелика Сидорова и я. Анжелика завершила карьеру уже давно, и с ее решением все понятно. У меня тоже который год подряд разные сложности со здоровьем, и никак не могу на свой уровень результатов выйти. Мария тоже про здоровье говорит, все понятно, годы идут, ничего удивительного нет.

Говорить о каком-то подвешенном состоянии, в котором мы находились и находимся 10 лет... Я с ней согласен, конечно. Но, с другой стороны, наше поколение все равно успело за это время в плане международных стартов хоть что-то зацепить, что-то выиграть.

Мария вообще стала олимпийской чемпионкой, этого никто не отнимет. Она суперспортсменка, но рано или поздно придет пора всем карьеру завершать, но если мы еще раз увидим Марию в секторе, будет классно, должно быть красиво. А если не увидим, то я все равно доволен, что мы столько наворотить успели», – сказал чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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