Министерство спорта России запретило сбор взносов за участие несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях
Минспорт запретил сбор взносов за участие несовершеннолетних атлетов в турнирах.
Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.
«Данная работа проводится. Приказом Минспорта от 4 марта 2025 года установлено требование о запрете сбора взносов за участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет. Приказ проходит апробацию на уровне субъектов страны», – сказал Никитин.
В октябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать коммерциализацию детского спорта.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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