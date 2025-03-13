Министерство спорта России запретило сбор взносов за участие несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях

Минспорт запретил сбор взносов за участие несовершеннолетних атлетов в турнирах.

Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

«Данная работа проводится. Приказом Минспорта от 4 марта 2025 года установлено требование о запрете сбора взносов за участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет. Приказ проходит апробацию на уровне субъектов страны», – сказал Никитин.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать коммерциализацию детского спорта.