Путин сегодня примет министра спорта РФ Дегтярева с докладом
Президент России Владимир Путин 9 июня примет с докладом министра спорта Михаила Дегтярева.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин в Кремле, начинаем еще одну рабочую неделю. Сегодня обычные идут встречи у президента. Нет каких-то крупных публичных мероприятий.
С докладом будет у главы государства сегодня Михаил Дегтярев, министр спорта. Тема, которой президент традиционно уделяет большое внимание, много аспектов этой темы – обо всем этом будет министр президенту докладывать», – сказал Песков на брифинге.
Как отмечает ТАСС, это первая публичная встреча Путина и Дегтярева в качестве главы Минспорта. В прошлый раз Дегтярев представлял доклады президенту в январе 2024 года как губернатор Хабаровского края.
Дегтярев вступил в должность министра спорта в мае 2024-го. С декабря он также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР).
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