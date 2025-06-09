Путин сегодня примет министра спорта РФ Дегтярева с докладом

Президент России Владимир Путин 9 июня примет с докладом министра спорта Михаила Дегтярева .

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин в Кремле, начинаем еще одну рабочую неделю. Сегодня обычные идут встречи у президента. Нет каких-то крупных публичных мероприятий.

С докладом будет у главы государства сегодня Михаил Дегтярев, министр спорта. Тема, которой президент традиционно уделяет большое внимание, много аспектов этой темы – обо всем этом будет министр президенту докладывать», – сказал Песков на брифинге.

Как отмечает ТАСС, это первая публичная встреча Путина и Дегтярева в качестве главы Минспорта. В прошлый раз Дегтярев представлял доклады президенту в январе 2024 года как губернатор Хабаровского края.

Дегтярев вступил в должность министра спорта в мае 2024-го. С декабря он также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР ).

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