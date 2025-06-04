Шубенков о травме: «Подготовка к летнему сезону идет непросто, сейчас восстанавливаюсь. Надеюсь как можно скорее вернуться в строй»

Сергей Шубенков надеется как можно быстрее восстановиться после травмы.

Ранее сообщалось , что чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами пропустит начало летнего сезона из-за повреждения ноги.

«Подготовка к летнему сезону идет непросто, сейчас восстанавливаюсь. Неделю легкой атлетики в Москве, в том числе забеги на Никольской улице, пропущу, надеюсь как можно скорее вернуться в строй», – сказал Шубенков.