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Шубенков о травме: «Подготовка к летнему сезону идет непросто, сейчас восстанавливаюсь. Надеюсь как можно скорее вернуться в строй»

Сергей Шубенков надеется как можно быстрее восстановиться после травмы.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами пропустит начало летнего сезона из-за повреждения ноги.

«Подготовка к летнему сезону идет непросто, сейчас восстанавливаюсь. Неделю легкой атлетики в Москве, в том числе забеги на Никольской улице, пропущу, надеюсь как можно скорее вернуться в строй», – сказал Шубенков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Бег
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