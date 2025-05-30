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Константин Крылов: «Задача на сезон – превзойти рекорд России на 100 м. После прошлого года мы с тренером сделали выводы»

Бегун Константин Крылов намерен побить рекорд России на 100 м.

На командном чемпионате России в Сочи Крылов победил на дистанции 100 м с результатом 10,16.

Рекорд России принадлежит Николаю Юшманову, который в июне 1986 года пробежал за 10,10.

«Зимний сезон мне пришлось пропустить, просто так сложились обстоятельства, зато к лету хорошо восстановился, не было перенагрузок. Вообще не ожидал от себя, что смогу пробежать в Сочи стометровку так быстро, думал, пробегу за 10,30 – 10,35 максимум.

200 метров у меня тоже лучше получились, если сравнивать с прошлым годом. Но бежалось, не скрою, тяжело. Просто после сотни не сумел до конца восстановиться.

Какие планы на этот сезон? Они те же, что были и в прошлом. Хочу превзойти рекорд России. После окончания прошлого сезона мы с тренером сделали выводы, были внесены серьезные изменения в тренировочный процесс, больше стало бега и меньше силовой работы со штангой», – рассказал Крылов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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