Сергей Шубенков: «Готовиться к зимнему сезону мы начали поздно, и что успели наготовить, то и получили. Мощи физической набрал, но немного потерял в координации»
В 2025 году Шубенков принял участие в шести турнирах. На пьедестал он попал только один раз, став вторым на дистанции 60 м на чемпионате Беларуси.
«Готовиться к зимнему сезону мы начали поздно, и что успели наготовить, то и получили. Есть ощущения, что мощи физической набрал, но немного потерял в координации. Техника немного поменялась, и я пока уперся в потолок и не могу бежать быстрее.
Так бывает, я у Ани Чичеровой спросил недавно, попадала ли она в такую ситуацию. Она ответила, что очень часто, когда после увеличения физических кондиций ломается техника прыжка.
А так все нормально, главное, чтобы ноги не болели. База есть, сейчас немного отдохну и поеду на сбор в Адлер. Летом будет 110 метров с барьерами, а это уже совсем другая история. Там я и выполненными нормативами всех порадую, и первыми местами тоже. А зимний сезон прошел для меня не зря», – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.
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