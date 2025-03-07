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Финал серии «Снежная королева». Ткалич, Аплачкина, Демидик, Никитин, Шмыков, Киселев одержали победы, Шубенков – 5-й, другие результаты

В Москве завершился финал легкоатлетической серии «Снежная королева».

Финал серии «Снежная королева»

Москва

Женщины

Прыжки в высоту

1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,95

2. Мария Кочанова – 1,94

3. Наталья Спиридонова – 1,94

Прыжки в длину

1. Екатерина Левицкая – 6,64

2. Виктория Горлова – 6,55

3. Елена Соколова – 6,54

400 м

1. Полина Ткалич – 51,18

2. Екатерина Иванова – 52,67

3. Алина Леонова – 53,43

1500 м

1. Светлана Аплачкина – 4.09,70

2. Юлия Попова – 4.12,70

3. Анастасия Мадышева – 4.12,71

60 м c/б

1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 8,04

2. Виктория Погребняк – 8,13

3. Дарья Осипова – 8,17

Толкание ядра

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,33

2. Алена Гордеева – 17,46

3. Елена Трус (Беларусь) – 17,25

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Михаил Шмыков – 5,80

2. Дмитрий Качанов – 5,70

3. Матвей Волков (Беларусь) – 5,70

800 м

1. Дмитрий Пасечник – 1.48,75

2. Николай Вербицкий – 1.49,15

3. Максим Шелих – 1.49,36

3000 м

1. Владимир Никитин – 7.53,30

2. Егор Лимонов – 7.57,68

3. Эдуард Батыршин – 8.01,49

Тройной прыжок

1. Дмитрий Чижиков – 16,68

2. Олег Брайко – 16,60

3. Дамир Гайнутдинов – 16,07

60 м с/б

1. Анатолий Киселев – 7,65

2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 7,68

3. Константин Шабанов – 7,692...

5. Сергей Шубенков – 7,74

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Бег
прыжки в длину
толкание ядра
результаты
Снежная королева
прыжки в высоту
тройной прыжок
прыжки с шестом
Олег Брайко
Дмитрий Чижиков
Николай Вербицкий
Владимир Никитин
Матвей Волков
Екатерина Иванова
Эдуард Батыршин
Виктория Горлова
Максим Шелих
Дмитрий Качанов
logoАлена Дубицкая
Анастасия Мадышева
Алена Гордеева
Дарья Осипова
Екатерина Левицкая
logoКарина Демидик
Егор Лимонов
Виктория Погребняк
logoСборная Беларуси
logoсборная Беларуси жен
Светлана Аплачкина
Наталья Спиридонова
Юлия Попова
Константин Шабанов
Мария Кочанова
Елена Трус
logoЕлена Соколова
Алина Леонова
Михаил Шмыков
Анатолий Киселев
Дмитрий Пасечник
logoСергей Шубенков
logoПолина Ткалич (Миллер)
logoЭльвира Граборенко (Герман)
logoВиталий Парахонько
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