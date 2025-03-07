Финал серии «Снежная королева». Ткалич, Аплачкина, Демидик, Никитин, Шмыков, Киселев одержали победы, Шубенков – 5-й, другие результаты
Финал серии «Снежная королева»
Москва
Женщины
Прыжки в высоту
1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,95
2. Мария Кочанова – 1,94
3. Наталья Спиридонова – 1,94
Прыжки в длину
1. Екатерина Левицкая – 6,64
2. Виктория Горлова – 6,55
3. Елена Соколова – 6,54
400 м
1. Полина Ткалич – 51,18
2. Екатерина Иванова – 52,67
3. Алина Леонова – 53,43
1500 м
1. Светлана Аплачкина – 4.09,70
2. Юлия Попова – 4.12,70
3. Анастасия Мадышева – 4.12,71
60 м c/б
1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 8,04
2. Виктория Погребняк – 8,13
3. Дарья Осипова – 8,17
Толкание ядра
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,33
2. Алена Гордеева – 17,46
3. Елена Трус (Беларусь) – 17,25
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Михаил Шмыков – 5,80
2. Дмитрий Качанов – 5,70
3. Матвей Волков (Беларусь) – 5,70
800 м
1. Дмитрий Пасечник – 1.48,75
2. Николай Вербицкий – 1.49,15
3. Максим Шелих – 1.49,36
3000 м
1. Владимир Никитин – 7.53,30
2. Егор Лимонов – 7.57,68
3. Эдуард Батыршин – 8.01,49
Тройной прыжок
1. Дмитрий Чижиков – 16,68
2. Олег Брайко – 16,60
3. Дамир Гайнутдинов – 16,07
60 м с/б
1. Анатолий Киселев – 7,65
2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 7,68
3. Константин Шабанов – 7,692...
5. Сергей Шубенков – 7,74
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