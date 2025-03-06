Финал серии «Снежная королева». Кнороз, Лысенко, Аплачкина, Конева, Дубровский, Масютенко одержали победы, другие результаты
Финал серии «Снежная королева»
Москва
Женщины
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,80
2. Татьяна Калинина – 4,60
3. Аксана Гатауллина – 4,55
800 м
1. Ольга Родиошкина – 2.04,01
2. Нигина Тухтаева – 2.04,48
3. Мария Прохорец – 2.04,73
3000 м
1. Светлана Аплачкина – 8.48,02
2. Анастасия Красильникова – 8.49,15
3. Любовь Дубровская – 8.50,84
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 14,09
2. Виктория Горлова – 13,73
3. Дарья Нидбайкина – 13,71
60 м
1. Юлия Караваева – 7,18
2. Кристина Макаренко – 7,30
3. Янина Луценко (Беларусь) – 7,33
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,23
2. Илья Иванюк – 2,23
3. Никита Курбанов – 2,18
Прыжки в длину
1. Данил Чечела – 7,75
2. Денис Галух (Беларусь) – 7,70
3. Артемий Коленченко – 7,60
1500 м
1. Сергей Дубровский – 3.46,48
2. Константин Холмогоров – 3.46,94
3. Егор Лимонов – 3.46,95
Ядро
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,93
2. Максим Афонин – 20,02
3. Семен Бородаев – 19,57
400 м
1. Александр Масютенко – 45,72 (рекорд России)
2. Данил Вешняков – 46,73
3. Федор Иванов – 46,77
60 м
1. Данил Павлов – 6,63
2. Илья Сазонов – 6,68
3. Максим Граборенко (Беларусь) – 6,71
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