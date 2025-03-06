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Финал серии «Снежная королева». Кнороз, Лысенко, Аплачкина, Конева, Дубровский, Масютенко одержали победы, другие результаты

В Москве проходит финал легкоатлетической серии «Снежная королева».

Финал серии «Снежная королева»

Москва

Женщины

Прыжки с шестом

1. Полина Кнороз – 4,80

2. Татьяна Калинина – 4,60

3. Аксана Гатауллина – 4,55

800 м

1. Ольга Родиошкина – 2.04,01

2. Нигина Тухтаева – 2.04,48

3. Мария Прохорец – 2.04,73

3000 м

1. Светлана Аплачкина – 8.48,02

2. Анастасия Красильникова – 8.49,15

3. Любовь Дубровская – 8.50,84

Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 14,09

2. Виктория Горлова – 13,73

3. Дарья Нидбайкина – 13,71

60 м

1. Юлия Караваева – 7,18

2. Кристина Макаренко – 7,30

3. Янина Луценко (Беларусь) – 7,33

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,23

2. Илья Иванюк – 2,23

3. Никита Курбанов – 2,18

Прыжки в длину

1. Данил Чечела – 7,75

2. Денис Галух (Беларусь) – 7,70

3. Артемий Коленченко – 7,60

1500 м

1. Сергей Дубровский – 3.46,48

2. Константин Холмогоров – 3.46,94

3. Егор Лимонов – 3.46,95

Ядро

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,93

2. Максим Афонин – 20,02

3. Семен Бородаев – 19,57

400 м

1. Александр Масютенко – 45,72 (рекорд России)

2. Данил Вешняков – 46,73

3. Федор Иванов – 46,77

60 м

1. Данил Павлов – 6,63

2. Илья Сазонов – 6,68

3. Максим Граборенко (Беларусь) – 6,71

Опубликовано: Полина Лоцик
прыжки с шестом
Дарья Нидбайкина
Максим Афонин
Константин Холмогоров
тройной прыжок
logoСборная Беларуси
Александр Масютенко
Анастасия Красильникова
прыжки в высоту
Данил Павлов
Федор Иванов
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Егор Лимонов
logoДанил Лысенко
Любовь Дубровская
Данил Чечела
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Мария Прохорец
logoсборная Беларуси жен
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Сергей Дубровский
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