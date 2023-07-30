40 белорусских спортсменов планируют выступить на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске

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40 спортсменов из Беларуси заявились на открытый чемпионат России по легкой атлетике.

Турнир пройдет в Челябинске с 3 по 6 августа. 

В состав вошли: 

  • Виталий Парахонько, Эльвира Граборенко, Светлана Парахонько и Руслана Романовская (бег с барьерами)
  • Алина Лучшева, Анна Михайлова, Кристина Мулярчик, Екатерина Беланович, Александра Хильманович, Янина Луценко, Михаил Михновский, Илья Карнаухов, Артем Калачев, Ян Слова, Ангелина Равич, Сергей Кравченя (все – бег);
  • Олег Томашевич, Алена Дубицкая и Елена Трус (все – толкание ядра);
  • Анастасия Мирончик-Иванова, Ольга Макеева, Никита Лопатенко и Артем Гурин (все – прыжки в длину);
  • Алексей Котковец и Татьяна Холодович (все – метание копья);
  • Владислав Пучко и Виктор Трус (оба – метание диска);
  • Юрий Васильченко, Александр Шиманович и Елена Соболева (все – метание молота);
  • Никита Коляда и Анастасия Горошко (все – спортивная ходьба);
  • Виолетта Скворцова (тройной прыжок и прыжки в длину);
  • Максим Нестеренко (тройной прыжок);
  • Карина Демидик (прыжки в высоту);
  • Ирина Жук и Матвей Волков (все – прыжки с шестом);
  • Дмитрий Иваненко, Вячеслав Скудный и Татьяна Шабанова (все – бег на 3000 м с препятствиями). 

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