40 белорусских спортсменов планируют выступить на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске
40 спортсменов из Беларуси заявились на открытый чемпионат России по легкой атлетике.
Турнир пройдет в Челябинске с 3 по 6 августа.
В состав вошли:
- Виталий Парахонько, Эльвира Граборенко, Светлана Парахонько и Руслана Романовская (бег с барьерами)
- Алина Лучшева, Анна Михайлова, Кристина Мулярчик, Екатерина Беланович, Александра Хильманович, Янина Луценко, Михаил Михновский, Илья Карнаухов, Артем Калачев, Ян Слова, Ангелина Равич, Сергей Кравченя (все – бег);
- Олег Томашевич, Алена Дубицкая и Елена Трус (все – толкание ядра);
- Анастасия Мирончик-Иванова, Ольга Макеева, Никита Лопатенко и Артем Гурин (все – прыжки в длину);
- Алексей Котковец и Татьяна Холодович (все – метание копья);
- Владислав Пучко и Виктор Трус (оба – метание диска);
- Юрий Васильченко, Александр Шиманович и Елена Соболева (все – метание молота);
- Никита Коляда и Анастасия Горошко (все – спортивная ходьба);
- Виолетта Скворцова (тройной прыжок и прыжки в длину);
- Максим Нестеренко (тройной прыжок);
- Карина Демидик (прыжки в высоту);
- Ирина Жук и Матвей Волков (все – прыжки с шестом);
- Дмитрий Иваненко, Вячеслав Скудный и Татьяна Шабанова (все – бег на 3000 м с препятствиями).
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