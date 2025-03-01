220 спортсменов обратились в Парижский монетный двор с просьбой заменить медали Олимпиады-2024
Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей Игр-2024.
Спортсмены жаловались, что их медали потускнели, а покрытие протерлось. Монетный двор Парижа сообщил, что новые медали будут идентичны оригиналам, но на них нанесут защитный лак, чтобы повысить их долговечность.
«Парижский монетный двор заменил часть медалей и продолжает процесс по замене по просьбе спортсменов», – заявили представители предприятия.
220 медалей, подлежащих замене, составляют 4% от 5084 наград, врученных на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже летом 2024 года.
Дизайн медалей разработан французским брендом элитных ювелирных изделий и часов Chaumet, награды были изготовлены Французским монетным двором.
«Медаль выглядит так, будто побывала на войне». Призеры Парижа-2024 возвращают награды
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: AFP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости