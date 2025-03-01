220 спортсменов обратились в Парижский монетный двор с просьбой заменить медали Олимпиады-2024

Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей Игр-2024.

Спортсмены жаловались, что их медали потускнели, а покрытие протерлось. Монетный двор Парижа сообщил, что новые медали будут идентичны оригиналам, но на них нанесут защитный лак, чтобы повысить их долговечность.

«Парижский монетный двор заменил часть медалей и продолжает процесс по замене по просьбе спортсменов», – заявили представители предприятия.

220 медалей, подлежащих замене, составляют 4% от 5084 наград, врученных на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже летом 2024 года.

Дизайн медалей разработан французским брендом элитных ювелирных изделий и часов Chaumet, награды были изготовлены Французским монетным двором.

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