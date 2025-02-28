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Конов о том, почему «Матч ТВ» не показал Игры-2024: «Олимпиада – это семейный контент. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети видели то, что происходило на открытии в Париже»

Василий Конов объяснил, почему «Матч ТВ» не стал транслировать Олимпиаду-2024.

– В прошлом году впервые за 40 лет по российскому телевидению не показали Олимпийские игры. Почему «Матч ТВ» отказался от трансляций?

– Олимпиада – это такое соревнование, которое в нашей стране в большинстве своем смотрят для того, чтобы поболеть за своих. И только с этой точки зрения имеет смысл ее показывать, потому что рейтинги большинства других состязаний невелики.

У нас была возможность показать Олимпиаду, и мы со всей ответственностью готовились к ее показу. Пока не пришло известие, что Международный олимпийский комитет допустил всего 15 спортсменов, вычеркнув в последний момент тех, у кого были реальные медальные перспективы.

В дальнейшем, когда мы увидели эту странную церемонию открытия, высмеивающую библейские сюжеты, скандальную победу в женском боксе, все проблемы с организацией, которые возникали по ходу Олимпиады, мы только убеждались, что приняли правильное решение.

Олимпиада – это, как правило, семейный контент, и лично мне бы не хотелось, чтобы мои дети видели то, что происходило на открытии в Париже. При этом Паралимпийские игры и победы наших спортсменов мы показали в максимальном объеме, – сказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».

Красота Олимпиады в Париже: закаты у Эйфелевой башни, мушкетеры в Версале и живописная Сена

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК Life
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