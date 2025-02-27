Глава Фонда поддержки олимпийцев России: «Все призеры Олимпиады и Паралимпиады в Париже получили выплаты. По три миллиона рублей каждому»

Российские призеры Олимпиады и Паралимпиады-2024 получили по 3 млн рублей.

Об этом сообщил глава Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

На Олимпийских играх в Париже выступили 15 спортсменов из России в нейтральном статусе. Медаль взяли только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер – они стали серебряными призерами в парном разряде.

На Паралимпийских играх выступили под нейтральным флагом 88 россиян. В общей сложности они завоевали 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

– Призеры Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже получили выплаты?

– Да, все они получили обещанные вознаграждения в течение недели, последовавшей за объявлением о поощрении президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

– Если теннисисты Мирра Андреева и Диана Шнайдер – люди обеспеченные, зарабатывающие в мировом туре, то для паралимпийцев денежные средства наверняка стали приятным бонусом?

– Помощь всем людям помимо чисто материального подспорья имеет и очень важную моральную сторону. Это признание заслуг, того факта, что их помнят, их достижения ценят в стране, ведь фонд делает эти выплаты по согласованию с руководством.

Я связан с большим спортом вот уже почти 20 лет. И я не знаю ни одного спортсмена ни в паралимпийской, ни в олимпийской сборной, который бы боролся, побеждал и ставил рекорды с мыслью о деньгах. Конечно, это прежде всего моральная история.

– Какие суммы полагались спортсменам за Игры-2024?

– По три миллиона рублей каждому вне зависимости от качества и количества завоеванных медалей. Ведь каждое достижение каждого спортсмена для нас одинаково важно и одинаково достойно уважения.

– В общей сложности сколько составили выплаты?

– Поощрительные премии по итогам Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже составили существенно более 100 млн рублей. В прошлые годы, когда количество участников и медалистов было больше, поощрения измерялись более высокими суммами, – сказал Катушев.