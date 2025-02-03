Владимир Путин присвоил звание Героя труда почетному президенту ОКР Виталию Смирнову

Почетному президенту ОКР Виталию Смирнову присвоено звание Героя труда.

Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Правительства.

Смирнов награжден «за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения».

Смирнову 89 лет, он возглавлял Олимпийский комитет России с 1992 по 2001 год. На протяжении 44 лет был членом Международного олимпийского комитета (1971 – 2015).