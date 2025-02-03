6

Владимир Путин присвоил звание Героя труда почетному президенту ОКР Виталию Смирнову

Почетному президенту ОКР Виталию Смирнову присвоено звание Героя труда.

Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Правительства. 

Смирнов награжден «за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения».

Смирнову 89 лет, он возглавлял Олимпийский комитет России с 1992 по 2001 год. На протяжении 44 лет был членом Международного олимпийского комитета (1971 – 2015). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Правительства РФ
logoВиталий Смирнов
ОКР
logoВладимир Путин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев о словах Трампа про Овечкина: «Это признание успеха русского хоккеиста. Владимир Владимирович также его постоянно упоминает и поздравляет»
823 января, 10:42
«Будем надеяться, что 2025 год станет переломным. Мы уже хлебнули достаточно». Губерниев о российском спорте
2027 декабря 2024, 14:05
Губерниев о Вяльбе: «Мне горько видеть, как симпатичная Лена в розовой шапочке и с милой улыбкой превратилась в грозу Лондона из дешевого шапито»
9124 декабря 2024, 07:01
Рекомендуем
Главные новости
Кочанова об Олимпиаде: «Мне очень многие писали, что, мол, жалко, что меня там нет. Сложно от этого полностью отстраниться»
1сегодня, 08:12
Кочанова о контроле веса: «Это, наверное, самая тяжелая тема в моей спортивной карьере. Кризисы пережила уже много раз»
сегодня, 08:01
Данил Лысенко: «Обещал жене, что этой зимой прыгну на 2,35 м. На «Русской зиме» постараюсь исполнить свое обещание»
1вчера, 08:22
Дегтярев о Дюкове: «Сейчас в спортивной отрасли наметился важный тренд: стратегическое управление переходит к людям с глубокими компетенциями в менеджменте»
672 февраля, 11:58
Лысенко о «Битве полов»: «Результатом совсем недоволен. Постараюсь исправить сегодняшние ошибки на «Русской зиме»
1 февраля, 19:22
Прыжки в высоту. «Битва полов». Лысенко победил, Кочанова – 2-я, Королева – 3-я
1 февраля, 17:53
Глава WADA Банька: «Российское законодательство до сих пор не приведено в соответствие с кодексом WADA»
621 февраля, 13:04
Глава WADA: «Мы хотим инвестировать значительные средства в ИИ. Это будущее»
81 февраля, 12:33
Глава WADA Банька: «Отсутствие американских выплат не подорвет нашу финансовую стабильность. Мы не поддались давлению»
291 февраля, 12:12
Призер чемпионата Европы Хаппио временно отстранен за антидопинговое нарушение
1 февраля, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
411 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября 2024, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
217 октября 2024, 16:04
Рекомендуем