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Депутат Свищев: «Коу за все в своей карьере должен благодарить Россию и СССР. Он должен внимательно вспомнить историю своей жизни»

Депутат Свищев заявил, что Коу должен благодарить Россию и СССР за свою карьеру.

Себастьян Коу – олимпийский чемпион Москвы-1980 и Лос-Анджелеса-1984 в беге на 1500 метров. Сейчас он возглавляет Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics), которая не допускает российских спортсменов до соревнований. Также Коу является одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Себастьян Коу – сложный парень. Он же до сих пор президент World Athletics, в свое время выдвигал жесткие требования к нам. К слову, когда он выдвигал свою кандидатуру на пост главы МОК, довольно однозначно высказывался по поводу участия россиян в олимпийскую семью. Но в 2023 году он все-таки вернул Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) международный статус, что тоже показательно.

У Коу вообще очень многое связано с Россией. Он должен за все в своей карьере благодарить Россию и Советский Союз. В Москве он стал олимпийским чемпионом в 1980 году, причем Великобритания тогда бойкотировала Игры, поэтому он поехал к нам самостоятельно под флагом Олимпийского движения. Ирония судьбы практически. Приехал и выиграл – крутой мужик. Тогда он думал о спорте, а не о политике.

Поэтому ему нужно вернуться в те годы и вспомнить, кем бы он сейчас был, если бы не стал тогда олимпийским чемпионом в Москве. Вряд ли он был бы президентом World Athletics и одним из главных кандидатов на пост главы МОК.

Да, он непростой человек, который представляет Великобританию, там давняя «любовь» к России. Но все-таки он должен внимательно вспомнить историю своей жизни», – сказал член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМОК
ВФЛА
World Athletics (IAAF)
logoСебастьян Коу
logoДмитрий Свищев
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