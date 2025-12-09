Владимир Никитин: «Продолжаю с уважением относиться к другим бегунам. За счет того, что кто-то что-то вспомнил и упомянул – быстрее он не станет»

Никитин: за счет того, что кто-то что-то упомянул – быстрее он не станет.

Российский бегун-марафонец Владимир Никитин заявил, что с уважением относится к другим спортсменам.

Ранее марафонец Дмитрий Неделин в интервью Спортсу’’ рассказал о своем отношении к Никитину. «Его прошлое будет всегда за ним тянуться. Приезжаешь в другие страны и ощущаешь вот это отношение: русский – значит, на допинге», – сказал Неделин.

В 2012 году Никитин был дисквалифицирован после того, как сдал положительную допинг-пробу на бромантан. Он вернулся в спорт в конце 2014 года.

«Друзья! Комментировать ничего не буду. Кто-то ловит на этом «хайп» – это очевидно. Продолжаю с уважением относиться к другим бегунам, будь то любители или профессионалы.

За счет того, что кто-то что-то вспомнил и упомянул – быстрее он не станет, а я буду просто продолжать тренироваться и готовиться!» – написал Никитин.

