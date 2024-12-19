Дмитрий Губерниев: «Вопрос о возвращении России на международную арену лучше задать пресс-службе Белого дома. Может быть, там помогут»
С весны 2022 года россияне не допускаются до международных соревнований во многих видах спорта.
– Вопрос о возвращении России на международную арену вам лучше задать пресс-службе Белого дома. Может быть, там помогут. Но я очень надеюсь, что мы вернемся. Не все зависит от нас.
– В 2025-м пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). Смена Баха (главы МОК – Спортс’’) пойдет нам в плюс?
– Может стать еще хуже, если придет русофоб Коу (глава World Athletics – Спортс’’). Но «вашингтонский обком» этому секретарю райкома, думаю, подскажет, что делать дальше, если ситуация изменится. Он не самостоятельная фигура, как бы там ни было, – сказал спортивный комментатор Губерниев.
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