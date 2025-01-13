  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Аудит Счетной палаты: данные Минспорта о доле граждан, систематически занимающихся спортом, не соответствуют данным из альтернативных источников
31

Аудит Счетной палаты: данные Минспорта о доле граждан, систематически занимающихся спортом, не соответствуют данным из альтернативных источников

Счетная палата нашла нарушения в подсчете людей, занимающихся спортом в стране.

В отчете об аудите Министерства спорта России говорится, что «отчетные данные Минспорта России о достижении показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» не соответствуют данным из альтернативных источников, рассчитываемых на основе иных методов и методик сбора информации.

Недостатки расчета показателя могут искажать реальное состояние дел в сфере массовой физкультуры и спорта».

Также в отчете отмечается, что «Учет занимающихся спортом ведется по организованным группам (секциям). При этом указания по заполнению формы 1-ФК не содержат критериев отнесения учтенных организацией граждан к числу занимающихся по числу посещений и продолжительности занятий в течение года.

Таким образом, к числу занимающихся могут быть отнесены граждане, лишь эпизодически посещающие занятия физкультурой. Мероприятий по исключению двойного учета лиц, зарегистрированных в нескольких секциях или в нескольких спортивных организациях, не предусмотрено, что может создавать предпосылки для манипулирования отчетными данными».

К тому же аудиторов удивил тот факт, что, согласно данным Минспорта, число регулярно занимающихся спортом росло рекордными темпами даже в период пандемии коронавирусной инфекции.

По результатам наблюдений Росстата, данные о числе граждан старше 15 лет, организованно занимающихся физической культурой и спортом, в 2,4–3,5 раза отличаются от данных Минспорта.

Данные опроса ВЦИОМ в 2023 по доле детей (до 18 лет), посещающих дополнительные физкультурно-спортивные занятия и секции (помимо уроков физкультуры в общеобразовательных учреждениях), составляет 45%, по данным Минспорта – 79,9 %.

По итогам изучения общественного мнения, проводимого АНО «Национальные приоритеты», доля населения, регулярно занимающихся спортом, равна 30% и остается стабильной с 2020 по 2023 год, чтов 1,5 раза ниже отчетных данных Минспорта России за этот период.

Ранее Минспорт заявлял, что доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась с 39,8 до 56,8 % (17,0% ) с 2019 по 2023 годы.

Счетная палата растерзала работу Минспорта: «недостаточно», «низко», «не соответствует»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Отчет Счетной палаты
массовый спорт
деньги
Министерство спорта России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Николай Оганезов – о новой схеме распределения отчислений букмекеров: «Многие праздно сидели и просто ждали, когда придут целевые отчисления. Теперь ситуация меняется»
31 декабря 2024, 11:44
Михаил Дегтярев: «Мы абсолютные союзники с WADA, взнос мы заплатили. Думаю, в следующем году WADA должно будет встать на путь восстановления наших прав»
3128 декабря 2024, 14:20
Николай Оганезов – о бюджетах клубов после запрета рекламы букмекеров: «Это будут фатальные потери – 25-30% от доходов. Они могут привести к банкротству»
127 декабря 2024, 08:27
Рекомендуем
Главные новости
Счетная палата признала недостаточно эффективным использование бюджетных средств на программу «Спорт – норма жизни»
6сегодня, 06:54
Дмитрий Свищев: «Не важно, кто президент МОК – Бах, Шмах или Коу. Самое главное – вернуть Россию в мировой спорт без каких-либо ограничений»
68вчера, 13:27
Политический активист Чарли Кирк: «Олимпиаду в Лос-Анджелесе нужно отменить. Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Игры»
511 января, 08:08
Данил Лысенко пропустит зимний чемпионат России
11 января, 06:33
Сергей Шубенков: «С Коу нереально договориться о нашем возвращении. Нужно дождаться, когда другой к власти придет»
610 января, 13:04
Россия будет добиваться снятия ограничений по допуску на международные турниры – план Правительства
10110 января, 02:45
Виталий Смирнов: «В угрозы лишения турниров я не верю, но USADA надо ставить на место, здесь я бы выступил на стороне WADA»
99 января, 20:44
Юрий Ганус: «Американцы стараются доминировать в работе всех международных организаций, не только спортивных. Им не нравится, что WADA не поддается давлению»
59 января, 19:57
Михаил Дегтярев: «Мы отправили WADA взнос за 2023 год. Это более 1,1 млн евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе»
459 января, 16:32
Шубенков о предложении перейти в Израиль в 2012-м: «Подошел человек, очень просил выступать за эту страну. Но я такие «подкаты» всерьез не воспринимаю»
39 января, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
411 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября 2024, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
117 октября 2024, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
717 октября 2024, 15:58
Рекомендуем