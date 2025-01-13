Аудит Счетной палаты: данные Минспорта о доле граждан, систематически занимающихся спортом, не соответствуют данным из альтернативных источников

Счетная палата нашла нарушения в подсчете людей, занимающихся спортом в стране.

В отчете об аудите Министерства спорта России говорится, что «отчетные данные Минспорта России о достижении показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» не соответствуют данным из альтернативных источников, рассчитываемых на основе иных методов и методик сбора информации.

Недостатки расчета показателя могут искажать реальное состояние дел в сфере массовой физкультуры и спорта».

Также в отчете отмечается, что «Учет занимающихся спортом ведется по организованным группам (секциям). При этом указания по заполнению формы 1-ФК не содержат критериев отнесения учтенных организацией граждан к числу занимающихся по числу посещений и продолжительности занятий в течение года.

Таким образом, к числу занимающихся могут быть отнесены граждане, лишь эпизодически посещающие занятия физкультурой. Мероприятий по исключению двойного учета лиц, зарегистрированных в нескольких секциях или в нескольких спортивных организациях, не предусмотрено, что может создавать предпосылки для манипулирования отчетными данными».

К тому же аудиторов удивил тот факт, что, согласно данным Минспорта, число регулярно занимающихся спортом росло рекордными темпами даже в период пандемии коронавирусной инфекции.

По результатам наблюдений Росстата, данные о числе граждан старше 15 лет, организованно занимающихся физической культурой и спортом, в 2,4–3,5 раза отличаются от данных Минспорта.

Данные опроса ВЦИОМ в 2023 по доле детей (до 18 лет), посещающих дополнительные физкультурно-спортивные занятия и секции (помимо уроков физкультуры в общеобразовательных учреждениях), составляет 45%, по данным Минспорта – 79,9 %.

По итогам изучения общественного мнения, проводимого АНО «Национальные приоритеты», доля населения, регулярно занимающихся спортом, равна 30% и остается стабильной с 2020 по 2023 год, что в 1,5 раза ниже отчетных данных Минспорта России за этот период.

Ранее Минспорт заявлял, что доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась с 39,8 до 56,8 % (17,0% ) с 2019 по 2023 годы.

Счетная палата растерзала работу Минспорта: «недостаточно», «низко», «не соответствует»