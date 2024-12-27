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  • Николай Оганезов – о бюджетах клубов после запрета рекламы букмекеров: «Это будут фатальные потери – 25-30% от доходов. Они могут привести к банкротству»
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Николай Оганезов – о бюджетах клубов после запрета рекламы букмекеров: «Это будут фатальные потери – 25-30% от доходов. Они могут привести к банкротству»

Букмекеры обеспечивают 25-30% дохода топовым футбольным клубам, заявил в интервью Спортcу’’ советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов.

– Периодически звучат мнения, что нужно запретить рекламу БК – об этом говорят результаты опросов, общественники. Насколько подобная инициатива ударит по бизнесу?

– Обсуждать нужно даже не последствия для бизнеса, а удар по спорту и сфере рекламы. Для них это будет фатальным решением. 

У нас в год букмекеры на спонсорство тратят, как озвучили представители Минспорта, от 30 до 60 млрд рублей. Эти деньги идут непосредственно клубам и федерациям, там могут их расходовать по своему усмотрению. На эти деньги закупают оборудование, работают школы, платятся зарплаты.

Спонсорская поддержка букмекеров для топовых футбольных клубов – 25-30% от доходов. И вдруг она заканчивается, потому что появляется закон о запрете рекламы. Сам институт спонсорства становится абсолютно нерентабельным и неинтересным. И для клуба, и для букмекера. 

Для клуба это будут фатальные потери, они могут привести к банкротству. Вот самый большой вред, который будет нанесен. У рекламных агентов в топе основных заказчиков – букмекеры. Для них это тоже огромные потери. А какие последствия, к чему это приведет? Весь интернет переполнится рекламой нелегальных онлайн-казино. Легальные будут отсутствовать в принципе, – считает зампред подкомитета ТПП по букмекерской деятельности и тотализаторам.

Ставочная вики Спортса

Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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