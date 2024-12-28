Михаил Дегтярев: «Мы абсолютные союзники с WADA, взнос мы заплатили. Думаю, в следующем году WADA должно будет встать на путь восстановления наших прав»

Россия выплатила членский взнос в WADA.

Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что Россия не внесла взносы за текущий год на сумму 1 335 860 долларов. Также за РФ числится долг в 1 213 786 долларов за 2023 год.

«Восстановление нас в правах – этап сложный, по времени растянутый. Это не завтра и не послезавтра. Дорожная карта выглядит очень просто: восстановление РУСАДА , взнос (WADA ) мы заплатили, мы часть этой системы. Это восстановление, признание со стороны Международного олимпийского комитета ОКР .

Следующий этап – смягчение рекомендаций и полноценное возвращение с флагом и гимном российских сборных. Заключительный этап – проведение у нас международных соревнований. Это требует серьезной работы. Российские юристы, иностранных также будем нанимать по договорам.

Мы абсолютные союзники с WADA. Соблюдение всех правил, непримиримая борьба с теми, кто детей этим (допингом) пичкает. Я думаю, что в следующем году WADA должна будет провести аудит нашей лаборатории и встать на путь восстановления наших прав», – сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».