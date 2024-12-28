Михаил Дегтярев: «Мы абсолютные союзники с WADA, взнос мы заплатили. Думаю, в следующем году WADA должно будет встать на путь восстановления наших прав»
Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Ранее сообщалось, что Россия не внесла взносы за текущий год на сумму 1 335 860 долларов. Также за РФ числится долг в 1 213 786 долларов за 2023 год.
«Восстановление нас в правах – этап сложный, по времени растянутый. Это не завтра и не послезавтра. Дорожная карта выглядит очень просто: восстановление РУСАДА, взнос (WADA) мы заплатили, мы часть этой системы. Это восстановление, признание со стороны Международного олимпийского комитета ОКР.
Следующий этап – смягчение рекомендаций и полноценное возвращение с флагом и гимном российских сборных. Заключительный этап – проведение у нас международных соревнований. Это требует серьезной работы. Российские юристы, иностранных также будем нанимать по договорам.
Мы абсолютные союзники с WADA. Соблюдение всех правил, непримиримая борьба с теми, кто детей этим (допингом) пичкает. Я думаю, что в следующем году WADA должна будет провести аудит нашей лаборатории и встать на путь восстановления наших прав», – сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий