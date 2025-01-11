Данил Лысенко пропустит зимний чемпионат России
Прыгун в высоту Данил Лысенко пропустит зимний чемпионат России.
«Следующим стартом для меня будет турнир в Челябинске 17 января, потом точно выступлю на «Битве полов» и на «Русской зиме» в начале февраля.
Но зимний чемпионат России я планирую пропустить. Мы с тренером решили пожертвовать этим стартом, чтобы лучше подготовиться к летнему сезону. Мы уже договорились с женой, что во время чемпионата России уедем на отдых», – сказал Лысенко.
Чемпионат России в помещении пройдет в Москве с 28 февраля по 2 марта.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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