Прыгун в высоту Данил Лысенко пропустит зимний чемпионат России.

«Следующим стартом для меня будет турнир в Челябинске 17 января, потом точно выступлю на «Битве полов» и на «Русской зиме» в начале февраля.

Но зимний чемпионат России я планирую пропустить. Мы с тренером решили пожертвовать этим стартом, чтобы лучше подготовиться к летнему сезону. Мы уже договорились с женой, что во время чемпионата России уедем на отдых», – сказал Лысенко.

Чемпионат России в помещении пройдет в Москве с 28 февраля по 2 марта.