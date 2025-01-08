Данил Лысенко: «После аппендицита у меня был месяц восстановления, вообще не прыгал»
Лысенко перенес операцию по поводу аппендицита перед «Рождественскими стартами».
Данил Лысенко выиграл турнир с результатом 2,25 метра.
«На первом старте всегда не знаешь, чего ждать. Я прыгал всего три технические тренировки в этом сезоне, так как был после аппендицита. У меня был месяц восстановления, вообще не прыгал.
В принципе, результатом я доволен, получилось выиграть даже, так что все нормально», – рассказал серебряный призер чемпионата мира в прыжках в высоту.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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