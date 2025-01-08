WADA не подтвердило, что Россия погасила долги по членским взносам за 2023 и 2024 годы
WADA не подтвердило, что Россия погасила долги по членским взносам.
Об уплате взносов заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Ранее сообщалось, что Россия не внесла взносы за 2024 год на сумму 1 335 860 долларов. Также за РФ числится долг в 1 213 786 долларов за 2023 год.
– Действительно ли Россия погасила долги по членским взносам в WADA?
– У нас нет такой информации, – сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем