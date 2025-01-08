WADA не подтвердило, что Россия погасила долги по членским взносам за 2023 и 2024 годы

WADA не подтвердило, что Россия погасила долги по членским взносам.

Об уплате взносов заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что Россия не внесла взносы за 2024 год на сумму 1 335 860 долларов. Также за РФ числится долг в 1 213 786 долларов за 2023 год.

– Действительно ли Россия погасила долги по членским взносам в WADA?

– У нас нет такой информации, – сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве.