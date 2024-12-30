Дегтярев о событии года в спорте: «Считаю таковым Паралимпийские игры. Наши с огромным трудом, под большим давлением смогли отобраться, а потом и успешно выступить»
Михаил Дегтярев назвал успехи российских паралимпийцев событием года в спорте.
Паралимпийские игры проходили летом в Париже. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.
– Главное событие 2024 года для вас?
– Я все же считаю таковым Паралимпийские игры в Париже. Потому что наши паралимпийцы с огромным трудом, под большим давлением смогли сначала отобраться, а потом и успешно выступить.
Настолько, что устроили там настоящий разгром. Не зря их недавно наградили в Кремле. При большом количестве побед в уходящем году я все‑таки бы выделил паралимпийцев, – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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