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Дегтярев о событии года в спорте: «Считаю таковым Паралимпийские игры. Наши с огромным трудом, под большим давлением смогли отобраться, а потом и успешно выступить»

Михаил Дегтярев назвал успехи российских паралимпийцев событием года в спорте.

Паралимпийские игры проходили летом в Париже. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

– Главное событие 2024 года для вас?

– Я все же считаю таковым Паралимпийские игры в Париже. Потому что наши паралимпийцы с огромным трудом, под большим давлением смогли сначала отобраться, а потом и успешно выступить.

Настолько, что устроили там настоящий разгром. Не зря их недавно наградили в Кремле. При большом количестве побед в уходящем году я все‑таки бы выделил паралимпийцев, – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoпаралимпийская сборная России жен
ОКР
logoпаралимпийская сборная России
logoПаралимпийские игры
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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