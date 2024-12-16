Чернышенко и Дегтярев вручили госнаграды призерам Паралимпиады-2024 в Париже
В Кремле вручили госнаграды призерам Паралимпийских игр-2024 в Париже.
Награды вручали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев.
Наталию Буткову, завоевавшую серебряную медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, и Анну Кулинич-Сорокину, взявшую серебро в метании копья в категории F13 (для атлетов с нарушением зрения), наградили орденами Дружбы.
22 спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Паралимпиада в Париже прошла с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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