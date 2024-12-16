Чернышенко и Дегтярев вручили госнаграды призерам Паралимпиады-2024 в Париже

В Кремле вручили госнаграды призерам Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Награды вручали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев .

Наталию Буткову, завоевавшую серебряную медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, и Анну Кулинич-Сорокину, взявшую серебро в метании копья в категории F13 (для атлетов с нарушением зрения), наградили орденами Дружбы.

22 спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Паралимпиада в Париже прошла с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые).