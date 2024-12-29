Белорусов допустили до Европейских юношеских олимпийских фестивалей

Белорусские спортсмены смогут выступить на Европейском юношеском фестивале.

Европейский олимпийский комитет (ЕОК) допустил белорусов к зимнему фестивалю, который пройдет в феврале в Бакуриани (Грузия), и к летнему, который состоится в июле в Скопье (Северная Македония).

Спортсмены допущены в индивидуальном нейтральном статусе, их будут проверять на соответствие строгим критериям.

На юношеских фестивалях выступают спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет.