НОК Беларуси обсудил с МОК допуск белорусских спортсменов к международным соревнованиям

НОК Беларуси обсудил с МОК участие белорусов в международных соревнованиях .

Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси.

«Генеральный секретарь НОК Беларуси Ксения Санкович посетила штаб-квартиру Международного олимпийского комитета.

В ходе двухдневного визита в Лозанну состоялись ее встречи с президентом МОК Томасом Бахом, а также представителями отдела МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами.

Обсуждались многие темы, среди которых вопросы участия белорусских атлетов в международных стартах, а также итоги прошедших Олимпийских игр в Париже», – говорится в сообщении пресс-службы.

На Олимипаде-2024 выступили 16 белорусских атлетов в нейтральном статусе.