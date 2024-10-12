НОК Беларуси обсудил с МОК допуск белорусских спортсменов к международным соревнованиям
НОК Беларуси обсудил с МОК участие белорусов в международных соревнованиях .
Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси.
«Генеральный секретарь НОК Беларуси Ксения Санкович посетила штаб-квартиру Международного олимпийского комитета.
В ходе двухдневного визита в Лозанну состоялись ее встречи с президентом МОК Томасом Бахом, а также представителями отдела МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами.
Обсуждались многие темы, среди которых вопросы участия белорусских атлетов в международных стартах, а также итоги прошедших Олимпийских игр в Париже», – говорится в сообщении пресс-службы.
На Олимипаде-2024 выступили 16 белорусских атлетов в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: НОК Беларуси
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