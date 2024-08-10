МОК разрешил нейтральным спортсменам принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024. Россияне уже уехали из Парижа

Теги МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 олимпийская сборная Беларуси Водные виды

Нейтральные спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Парижа-2024.

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете. 

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В церемонии открытия нейтральные атлеты не участвовали.

«Отдельные нейтральные спортсмены (AIN) могут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Решение исполкома МОК было принято на основании того, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены. Флага AIN не будет», – заявили в МОК.

В Олимпиаде-2024 принимали участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент все они покинули Париж.

Российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде-2024. Они завоевали одну медаль – серебро в теннисе

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Разрешили, когда узнали что россияне уехали?
+29
-3
+26
Подло поступили с спортсменами из РФ и РБ!
+23
-7
+16
Ойкакудобно.жпг
+15
-2
+13
Клоуны
+11
-4
+7
Могли бы, кстати, завтра об этом заявить, чë
+7
-1
+6
«Хорошо идти, когда зовут. Ужасно — когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь »
+7
-1
+6
Вот прям вижу, как Медведев несëтся на всех парах в Париж всяких Айлишей слушать))
+6
0
+6
Знали что наши уехали поэтому и разрешили.
Подлость.
+7
-3
+4
Вы приходите на закрытие - вы уехали, жаль что же вы ?
+4
-2
+2
А на открытии участвовали только команды или спортсмены тоже могли ?! Цинизм, лицемерие, подлость... Это, кстати, европейские ценности
+4
-3
+1
"Мир основанный на правилах" он такой...
+2
-1
+1
Ничего, ближе к церемонии они могли бы и снова передумать.
+1
0
+1
Белорусы пойдут. Не переживайте.
+1
-1
0
Какая щедрость, понимаешь...
+1
-1
0
А чё там делать, смотреть на реку Сена и её плавающие коричневые мины что ли?
+2
-2
0
Отдельные нейтральные спортсмены? Это как? Выбирать будут по принципу- камень ножницы бумага??? Ну спасибо
Вот уважили добрые люди! Низкий поклон вам .Ходите лесом
0
0
0
Ответ Potapson
Разрешили, когда узнали что россияне уехали?
Потому и разрешили. Если что и отмазка есть.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий