МОК разрешил нейтральным спортсменам принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024. Россияне уже уехали из Парижа

Нейтральные спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Парижа-2024.

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В церемонии открытия нейтральные атлеты не участвовали.

«Отдельные нейтральные спортсмены (AIN) могут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Решение исполкома МОК было принято на основании того, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены. Флага AIN не будет», – заявили в МОК.

В Олимпиаде-2024 принимали участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент все они покинули Париж.

Российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде-2024. Они завоевали одну медаль – серебро в теннисе