Дмитрий Чернышенко: «Необходимо поддерживать наших спортсменов, даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг»
Дмитрий Чернышенко заявил, что нужно поддерживать российских спортсменов.
«Я считаю, что необходимо поддерживать наших спортсменов. Даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг, мы все прекрасно понимаем, что это наши спортсмены и они защищают нашу Родину на спортивных рубежах», – сказал вице-премьер РФ.
Он отметил, что в условиях ограничений со стороны международных спортивных организаций участие российских спортсменов в соревнованиях нужно рассматривать как подвиг и помогать им.
Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем