Дмитрий Чернышенко: «Необходимо поддерживать наших спортсменов, даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг»

Дмитрий Чернышенко заявил, что нужно поддерживать российских спортсменов.

«Я считаю, что необходимо поддерживать наших спортсменов. Даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг, мы все прекрасно понимаем, что это наши спортсмены и они защищают нашу Родину на спортивных рубежах», – сказал вице-премьер РФ.

Он отметил, что в условиях ограничений со стороны международных спортивных организаций участие российских спортсменов в соревнованиях нужно рассматривать как подвиг и помогать им.

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