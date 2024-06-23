Дмитрий Чернышенко: «Уверен, через какое-то время российский флаг и гимн вернутся на Олимпиаду. А тем, кто принимал дискриминационные решения, будет стыдно»

Теги Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко заявил, что отстранившим российских спортсменов будет стыдно.

23 июня отмечается Международный олимпийский день.

«Олимпийские игры – это не только соревнования, но и возможность продемонстрировать свою силу, выносливость и волю к победе. Традиционный спорт остается важной частью жизни нашей страны и безусловно будет развиваться.

Россия продолжает воспитывать уникальных спортсменов. Это невозможно игнорировать, как невозможно вычеркнуть вклад нашей страны в олимпийское движение.

Уверен, через какое-то время все нормализуется, российский флаг и гимн вернутся на Олимпиаду. А тем, кто принимал дискриминационные решения, будет стыдно за те препятствия, которые они чинили, лишая ведущих мировых спортсменов возможностей и честной конкуренции.

Со своей стороны, мы всегда будем поддерживать наших олимпийцев, наших чемпионов и совсем молодых звездочек», – сказал вице-премьер РФ.

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18 комментариев
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Неужели, Дмитрий, Вам и Вашему начальству будет стыдно???
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Слабо верю, что вам будет стыдно
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Спортсмены переживут. Функционеры тем более. А вот что, к примеру, насчёт вчерашнего (22.06) налёта на Харьков? Стыдно ли вам, Чернышенко?
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Интересно, а за 24 февраля будет кому-то стыдно?
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Конечно вернётся, через какое то время, ещё бы знать через какое. Им не надоело пустословием заниматься?
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Тут не хватает только "Бог не Тимошка, видит немножко".
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А тебе было стыдно за допинговую эпопею?Конечно,нет
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Опять лозунги.
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Стыдно у кого видно!!!
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Ответ Wintersun
Им за резню в Газе не стыдно, не то что за каких-то недопущенных спортсменов. Чихать они на всё хотели.
...недоОпущенных...
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Стыдно? Это чувство в принципе отсутствуют у всех чиновников, вне зависимости от национальности. Насмешил.
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Принимал дискриминационные решения только один человек. И чисто географически он находится как раз в Европе.
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Если ничего у нас самих кардинально не поменяется, то я бы присматривался к году 2036-2038
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Да это все уверенны, что через какое-то время все нормализуется.😊 Уже 55 лет, а сказать что ни будь умное не в состоянии.
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