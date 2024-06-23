Дмитрий Чернышенко: «Уверен, через какое-то время российский флаг и гимн вернутся на Олимпиаду. А тем, кто принимал дискриминационные решения, будет стыдно»

Дмитрий Чернышенко заявил, что отстранившим российских спортсменов будет стыдно.

23 июня отмечается Международный олимпийский день.

«Олимпийские игры – это не только соревнования, но и возможность продемонстрировать свою силу, выносливость и волю к победе. Традиционный спорт остается важной частью жизни нашей страны и безусловно будет развиваться.

Россия продолжает воспитывать уникальных спортсменов. Это невозможно игнорировать, как невозможно вычеркнуть вклад нашей страны в олимпийское движение.

Уверен, через какое-то время все нормализуется, российский флаг и гимн вернутся на Олимпиаду. А тем, кто принимал дискриминационные решения, будет стыдно за те препятствия, которые они чинили, лишая ведущих мировых спортсменов возможностей и честной конкуренции.

Со своей стороны, мы всегда будем поддерживать наших олимпийцев, наших чемпионов и совсем молодых звездочек», – сказал вице-премьер РФ.