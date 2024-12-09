Дмитрий Губерниев: «Без вмешательства Дегтярева и министерства спорта поездка наших пловцов на чемпионат мира была бы нереальна»
«Мы с Михаилом Дегтяревым ежедневно обмениваемся сообщениями, мнениями о насущных вопросах, новостями. Я подписан на его социальные сети, он – на мои. Общаемся напрямую, без посредников. Я абсолютный его союзник. Мы стараемся вернуться на мировую арену, со своей стороны буду делать все, чтобы этому помогать», – сказал Губерниев.
«Без вмешательства Дегтярева и министерства спорта поездка наших пловцов на чемпионат мира была бы нереальна от слова «совсем». Вот поэтому он и возглавляет ОКР. Это к вопросу о том, чем занимаются наши федерации.
Только вдумайтесь – из-за всяких «дяденек» и «тетенек» десятки наших спортсменов остались без Олимпиады. Им угрожали, запугивали, хотя президент четко сказал – решать должны они сами. Но «дяденьки» и «тетеньки» сделали ставку не на ту лошадь, которая увезла их в неизвестном направлении. А теперь Дегтярев все это исправляет», – добавил комментатор.
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