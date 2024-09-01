Глава Федерации дзюдо России о переходе Махмадбекова в ОАЭ: «Он поторопился. Потом трудно будет здесь найти себе перспективу»

Глава Федерации дзюдо России считает поспешным переход Махмадбекова в ОАЭ

31 августа победитель турниров «Большого шлема» в дзюдо россиянин Махмадбек Махмадбеков объявил о переходе в сборную ОАЭ.

Ранее, в июле, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщал, что спортсмен принял приглашение на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе, но в итоге отказался от участия.

– Вы же знаете ситуацию, что мы отказались [от участия в Олимпиаде]. Спортсмены поддержали наше мнение заявить свою позицию МОК и не выступить, потому что, на наш взгляд, спорт должен быть вне политики. Критерии отбора должны быть незыблемы.

То, что Махмадбек уехал выступать за Эмираты, – это он поторопился. Мое личное мнение, что поторопился. Наверное, это было эмоциональное решение, расстройство, больше эмоции. На мой взгляд, тех условий, которые есть у нашей сборной, нет ни у кого в мире.

Конечно, важно, что ребята приносят результаты и золотые медали своей стране. Они герои здесь. Есть спортсмены, как Зелим Коцоев, который стал сейчас олимпийским чемпионом, родился в России, но он уехал в юном возрасте, до начала СВО. Он уже ассимилировался и принес медали другой стране (Азербайджану – Sports) и себе.

Наверное, в ситуации, в которой сейчас находится страна, для спортсмена уехать и принести медали себе и другой стране – не то же самое. Потом трудно будет здесь найти себе перспективу. Я уверен, что он поторопился. Может, еще одумается.

– Выглядит так, будто человек хотел поехать на Олимпиаду. Ему сказали, чтобы не ехал, а он обиделся.

– Нет, у нас отличные отношения. Мы друг друга понимаем и разделяем его позицию, эмоции. Наше мнение, что это преждевременный шаг. Надо было немного одуматься, но мы все взрослые люди, каждый живет своей жизнью. Насколько это было правильное решение – посмотрим в перспективе.

– Это не сделка? Ты не едешь на Олимпиаду, а мы тебя отпускаем.

– Нет. Он уважаемый спортсмен. Мы относимся к нему с большим уважением. Жаль мне немного, но это было решение самого спортсмена, – сказал президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик .

Загадка с нашим олимпийцем: принял приглашение МОК в Париж, а в России уверены, что отказался