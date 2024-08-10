Сенатор Джабаров об Играх БРИКС: «Их надо делать открытыми. За солидный гонорар многие олимпийские чемпионы выстроятся к нам в очередь»

В Совфеде предрекли гибель МОК в случае продолжения антироссийской политики.

«Русофобское руководство Международного олимпийского комитета (МОК) себя полностью дискредитировало. И безобразная Олимпиада в Париже – тому подтверждение. Наших спортсменов, которые решили туда поехать, не осуждаю, но и имена их в истории, очевидно, не останутся.

Вопрос с премиальными, которые положены спортсменам за успех на олимпиадах, нам нужно решать через организацию других, новых международных турниров с большим призовым фондом. Например, это могут быть Игры БРИКС. И их надо делать открытыми. За солидный гонорар многие олимпийские чемпионы к нам в очередь выстроятся.

Что касается будущего МОК, то если он уже к началу следующего олимпийского цикла не изменит своей политики, не перестанет унижать Россию, не вырвется из-под русофобского давления Запада, то данная организация будет умирать.

Выходить из МОК, как и из других организаций, которые без России со временем и, возможно, очень скоро, перестанут существовать, нам большого смысла нет. Мы же не вышли, а приостановили свое участие в ПА ОБСЕ. Если там изменят отношение к России с хамского на уважительное, то мы вернемся, если нет – организация сама уйдет в небытие», – написал сенатор РФ Владимир Джабаров в своем телеграм-канале.

Игры БРИКС по летним видам спорта проходили с 12 по 23 июня в Казани. Олимпиада в Париже завершится 11 августа.