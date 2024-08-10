Сенатор Джабаров об Играх БРИКС: «Их надо делать открытыми. За солидный гонорар многие олимпийские чемпионы выстроятся к нам в очередь»

Теги Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Политика Легкая атлетика

В Совфеде предрекли гибель МОК в случае продолжения антироссийской политики.

«Русофобское руководство Международного олимпийского комитета (МОК) себя полностью дискредитировало. И безобразная Олимпиада в Париже – тому подтверждение. Наших спортсменов, которые решили туда поехать, не осуждаю, но и имена их в истории, очевидно, не останутся. 

Вопрос с премиальными, которые положены спортсменам за успех на олимпиадах, нам нужно решать через организацию других, новых международных турниров с большим призовым фондом. Например, это могут быть Игры БРИКС. И их надо делать открытыми. За солидный гонорар многие олимпийские чемпионы к нам в очередь выстроятся.

Что касается будущего МОК, то если он уже к началу следующего олимпийского цикла не изменит своей политики, не перестанет унижать Россию, не вырвется из-под русофобского давления Запада, то данная организация будет умирать. 

Выходить из МОК, как и из других организаций, которые без России со временем и, возможно, очень скоро, перестанут существовать, нам большого смысла нет. Мы же не вышли, а приостановили свое участие в ПА ОБСЕ. Если там изменят отношение к России с хамского на уважительное, то мы вернемся, если нет – организация сама уйдет в небытие», – написал сенатор РФ Владимир Джабаров в своем телеграм-канале.

Игры БРИКС по летним видам спорта проходили с 12 по 23 июня в Казани. Олимпиада в Париже завершится 11 августа.

55 комментариев
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Более того, без России Земля остановится, а Солнце погаснет. Мне вот только интересно - солидные гонорары опять будут за счет российских налогоплательщиков? Китай, Индия и прочие из БРИКС мягко говоря не проявляют интереса к этим играм, поэтому денег оттуда можно не ждать.
+67
-3
+64
Сами понимают , что кроме огромных денег никто не приедет на эти никчемные игры
+60
-3
+57
Ответ Sanan1908
Сами понимают , что кроме огромных денег никто не приедет на эти никчемные игры
Я дополню.
За наши с вами деньги. Они же деньги не из своего кармана хотят платить, а из бюджета.
То есть не построим 2-3 больницы или школы, зато заплатим каким-то иностранным спортсменам…
+30
0
+30
Сынок его живёт в Англии, чтобы дышать воздухом русофобии похоже)
+26
0
+26
Ответ Sanan1908
Сами понимают , что кроме огромных денег никто не приедет на эти никчемные игры
Ну на баскетбольный дримтим у них денег не хватит
+25
-2
+23
На олимпиаду едут чтобы вписать своё имя в историю спорта
На игры брикс будут ехать за баблом
+17
-1
+16
Ответ давай так
Околдовала она тебя.
Но прикольно же, самый главный антагонист олимпиады не представитель загнивающего запада, а представитель дружеского консервативного мусульманского Алжира. А главные критики Хелиф - это всякие канонические англосаксы типа американца Маска и британки Роулинг)
+14
0
+14
В открытую уже говорят только ради денег могут приехать. Ну, и какая здесь будет конкуренция с ОИ? где соревнуются не только ради призовых. Что они хотят показать, что купили спортсменов, которые согласились участвовать.
+16
-2
+14
Алжир кандидат на вступление в БРИКС. Иман позовут за гонорар?)
+14
-1
+13
Ответ Anderdogonly
Более того, без России Земля остановится, а Солнце погаснет. Мне вот только интересно - солидные гонорары опять будут за счет российских налогоплательщиков? Китай, Индия и прочие из БРИКС мягко говоря не проявляют интереса к этим играм, поэтому денег оттуда можно не ждать.
А за чей же еще, друг?
+12
0
+12
Интересно о какой гибели Олимпийских игр этот человек говорит? Вроде по цифрам, по посещению, по накалу борьбы все ок, французы с испанцами триллер выдали в финале, Китай с США борются за зачёт медальный, понятно что у нас есть отдельные виды спорта где мы прям являемся законодателями мод, может они конечно без России и придут в упадок,про БРИКС и т.д....пока не поедет мировая элита спорта участвовать в них ...ничего не сдвинется с места...
+12
-1
+11
Давайте засыпьте всех деньгами, а челябинской области привет, вы там держитесь
+10
-1
+9
Нет никаких игр БРИКС, так как нет даже спортивного комитета созданного этими странами. Да и что такое это самое БРИКС, несколько стран которые переодически собираются и что-то обсуждаю? Ни одного договора нет, в отличат от ЕС. А деньгами можно завалить любое соревнование.
+13
-4
+9
А почему Джабаров решил, что любой западный спортсмен готов за деньги изменить свою принципиальную позицию в отношении РФ? Или считает что все продаётся и все покупается? Элитные западные атлеты очень неплохо зарабатывают. Видимо по себе судит.
+11
-2
+9
Не всех можно купить
+8
-1
+7
Если организация умирает, то почему из нее не выйти?
Неужели в стране нет других проблем кроме как вложить кучу денег в показушные игры??
+10
-3
+7
Ответ Neyron Plus
В открытую уже говорят только ради денег могут приехать. Ну, и какая здесь будет конкуренция с ОИ? где соревнуются не только ради призовых. Что они хотят показать, что купили спортсменов, которые согласились участвовать.
На Олимпиаде вообще нет призовых. Спортсменов за награды премируют их государства или спонсоры.
+7
0
+7
задрали вы со своими идеями ! вы эти гонтрары зарабатывали ?
+7
-1
+6
Уважаемому сенатору никто не сказал что Игры БРИКС в Казани были открытые, участвовали представители стран не входящих в БРИКС. Или что он требует открыть?
+6
0
+6
Джабаров, дурачок, парижские игры по факту лучшие в истории по посещаемости. А, как болельщик, могу сказать, что по зрелищности тоже. По,-крайней мере, по игровым видам спорта. Даже футбол шикарный был, что вообще редкость для олимпиад. Ну а про баскетбол, волейбол (единственный вид, где наших реально не хватает) или гандбол можно и не говорить. Такого количества драм и камбэков в истории не бывало. Так что тьфу на вас, господин соврамши.
+4
0
+4
Ответ Александр Трифон0в
Если организация умирает, то почему из нее не выйти? Неужели в стране нет других проблем кроме как вложить кучу денег в показушные игры??
Другие не хотят выходить. Китай вон неплохо себя чувствует на олимпиаде.
+4
0
+4
Мда
+5
-2
+3
Ответ Mbest77
Я дополню. За наши с вами деньги. Они же деньги не из своего кармана хотят платить, а из бюджета. То есть не построим 2-3 больницы или школы, зато заплатим каким-то иностранным спортсменам…
Если бы всего 2-3
+3
0
+3
Я так понял, этот сенатор к спорту и близко не касался. Чего это он вдруг так разволновался? Олимпиада прекрасно проходит. Болельщики наслаждаются зрелищем. Битвы знатные. Издержки есть, не без этого. К нашим атлетам, судьям, журналистам которые попали, прекрасно относились. Не бывает на таких огромных мероприятиях, что бы всё было гладко.
+3
0
+3
Ответ zalik73
Мировые федерации спорта должны запретить спортсменам участвовать в таких соревнованиях. Это как супер лига вместо Лиги чемпионов Надо вернуть Россию и закончить эти начинания
так себе аналогия. в суперлиге порываются участвовать мегатопы, которым в лом 30 лишних игр с браннами, ласками и окжитпесами играть. а в БРИКСе на 100м у мужчин у призеров результаты 10,25-10,32-10,38, что соответствует 40му, 47му и 53му местам в 1м раунде олимпийских забегов в Париже. ни разу не суперлига.
+2
0
+2
Ответ Melnikov1968
А почему Джабаров решил, что любой западный спортсмен готов за деньги изменить свою принципиальную позицию в отношении РФ? Или считает что все продаётся и все покупается? Элитные западные атлеты очень неплохо зарабатывают. Видимо по себе судит.
Если им сказать, что бывает по-другому, что люди могут поступать в соответствии со своими принципами и не продаваться, то они даже не поймут, о чём речь.
+4
-2
+2
Ответ Александр Сачков
Не так и много спортсменов имеет принципиальную позицию в отношении России. Несколько раз из других федераций (преимущественно бывших стран СНГ) говорили о том, что не послали сильнейшие составы на игры БРИКС из-за шантажа МОК.
в любом виде спорта практически круглогодично идут соревнования, причем в бриллиантовой лиге с такими призовыми, что бриксам и не снились. брикс некуда встраивать, в Россию топы не приедут даже за млрд долларов, тк потеря спонсоров = потере финансирования. эти игры были и так открытыми, японцы в скейте побеждали, монголы с спорт.гимнастике медали взяли, темненькие второразрядники в легкой атлетике ползали, а другие не приехали и не приедут. даже в крайне непопулярном (бедном) синхронном плавании Мальцев один выступал.
+2
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горе-сенатор вообще не в курсе ситуации? игры брикс были ОТКРЫТЫМИ. Андрюс Мазеик не даст соврать.
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Ну будут игры БРИКС коммерческим турниром с огромными призовыми (из кармана Джабарова, как я понимаю). Таких десятки. При умном подходе составят конкуренцию Бриллиантовой лиге и прочим. Но почему при этом должна загнуться Олимпиада непонятно
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+2
В стране то больше денег тратить не куда?! Лучше бы больницы построили, чем раздавать деньги иностранным спортсменам!!!
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