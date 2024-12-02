Михаил Мамиашвили: «Видимо, есть определенные резоны для переноса Игр дружбы. Будем ждать особого распоряжения президента и готовиться»

Мамиашвили высказался об указе Путина отложить проведение Игр дружбы.

«В указе все сказано. Значит, будем ждать особого распоряжения президента и готовиться. Видимо, есть определенные резоны для переноса Игр дружбы.

Могу говорить буквально за ФСБР. На сегодняшний день мы имеем возможность полностью реализовывать календарь, наши спортсмены могут выступать на всех соревнованиях и показывать свой класс.

Главное — чтобы медали завоевывали», — заявил Мамиашвили.

Проведение Игр дружбы отложено указом Путина до особого решения