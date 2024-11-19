Доход Олимпийского комитета России за год составил 643,1 млн рублей

В Олимпийском комитете России (ОКР ) рассказали о финансовой ситуации за последний год.

Согласно отчету на сайте ОКР, за период с 1 ноября 2023-го по 30 сентября 2024 года общая сумма доходов организации составила 643,1 млн рублей (без учета дохода в натуральном выражении).

«Этому способствовал комплексный подход к регламентированию работы в данной сфере. При этом средств из федерального бюджета в отчетном периоде ОКР не получал», – уточняется в отчете.

Также отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2024 года остаток денежных средств ОКР составляет 3 млрд 657 млн рублей.