Доход Олимпийского комитета России за год составил 643,1 млн рублей
В Олимпийском комитете России (ОКР) рассказали о финансовой ситуации за последний год.
Согласно отчету на сайте ОКР, за период с 1 ноября 2023-го по 30 сентября 2024 года общая сумма доходов организации составила 643,1 млн рублей (без учета дохода в натуральном выражении).
«Этому способствовал комплексный подход к регламентированию работы в данной сфере. При этом средств из федерального бюджета в отчетном периоде ОКР не получал», – уточняется в отчете.
Также отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2024 года остаток денежных средств ОКР составляет 3 млрд 657 млн рублей.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт ОКР
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