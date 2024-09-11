Станислав Поздняков: «Мы, можно сказать, к счастью, пропустили Олимпиаду в Париже, средства аккумулировали, их будем вкладывать в наших детей»

ОКР направит сэкономленные на Олимпиаде-2024 средства в детский спорт.

Об этом рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков .

«Мы детям готовим все наши лучшие предложения, тем более средства у нас есть, мы, можно сказать, к счастью, пропустили Олимпийские игры в Париже, средства аккумулировали, их будем вкладывать в наших детей, дети – это наше будущее», – сказал Поздняков.

Он привел в пример проект «Олимпийский резерв – детям лучшее».

«Проект затронет все буквально олимпийские дисциплины. Мы не делим олимпийские виды спорта на перспективные и не перспективные», – отметил глава ОКР .