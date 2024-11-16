Депутат Свищев о диалоге России и МОК: «Мы должны в переговорном процессе высказать друг другу все претензии»

Депутат Свищев считает, что Россия и МОК должны высказать взаимные претензии.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил против ужесточения риторики в адрес Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы давно говорим о том, что надо налаживать диалог с МОК о возвращении нашего олимпийского комитета (ОКР) на равных правах. Конечно, если мы все будем винить во всем МОК, это затруднит возвращение наших спортсменов на международные турниры.

Поэтому необходимо общаться с ними, но главное, что возвращение должно быть с флагом и гимном России. Мы обсуждали этот вопрос с министром, видели то, что говорит президент страны. Еще раз повторю: мы не прекращали диалог с МОК никогда. Хотя многое будет зависеть как раз от МОК.

Я считаю, мы должны в переговорном процессе высказать друг другу все претензии. Думаю, что их немало. И по каждой причине разговаривать и снимать вопросы один за одним. Тогда мы действительно приблизимся к возвращению наших спортсменов на полноценной основе.

Думаю, что МОК это сам прекрасно понимает. Он залез в ситуацию, из которой очень трудно выбраться, сделав огромное количество стратегических ошибок. Поэтому там ищут варианты, как выйти из нее. В этой связи как раз и новый президент МОК, и новый президент ОКР приоритетной задачей будут ставить возвращение российских спортсменов и восстановление отношений между нашими странами», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев .