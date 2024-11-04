Чемпион Европы Амбдуни предстанет перед судом из-за подозрений в домашнем насилии
Французский легкоатлет Мурад Амбдуни подозревается в домашнем насилии.
Амбдуни был арестован в своем доме в департаменте Сена и Марна и помещен под стражу 18 сентября. Слушания по его делу пройдут в феврале 2025 года.
Спортсмен подозревается в совершении «актов домашнего насилия в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года» по отношению к своей жене.
36-летний Амбдуни – чемпион Европы 2018 года в беге на 10 000 метров, бронзовый призер ЧЕ на дистанции 5 000 метров. Является рекордсменом Франции в марафоне.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: France TV
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости