Чемпион Европы Амбдуни предстанет перед судом из-за подозрений в домашнем насилии

Французский легкоатлет Мурад Амбдуни подозревается в домашнем насилии.

Амбдуни был арестован в своем доме в департаменте Сена и Марна и помещен под стражу 18 сентября. Слушания по его делу пройдут в феврале 2025 года.

Спортсмен подозревается в совершении «актов домашнего насилия в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года» по отношению к своей жене.

36-летний Амбдуни – чемпион Европы 2018 года в беге на 10 000 метров, бронзовый призер ЧЕ на дистанции 5 000 метров. Является рекордсменом Франции в марафоне.