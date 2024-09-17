Умер двукратный чемпион Олимпиады-1960 в легкой атлетике Отис Дэвис

Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике американец Отис Дэвис умер на 93-м году жизни.

Об этом сообщает World Athletics. Бывший спортсмен скончался в субботу, 14 сентября.

Дэвис – первый в истории человек, который выбежал из 45 секунд на 400-метровке (44,9). Оба олимпийских золота он завоевал на Играх-1960 в Риме на этой же дистанции – в личном виде и эстафете.