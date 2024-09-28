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  • Во время марафона «Владивостокские мосты» умер один из его участников – главный штурман Тихоокеанского флота, капитан 1-го ранга
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Во время марафона «Владивостокские мосты» умер один из его участников – главный штурман Тихоокеанского флота, капитан 1-го ранга

Участник марафона «Владивостокские мосты» умер во время забега.

Мужчина почувствовал себя плохо и сошел с дистанции. Медики не смогли его реанимировать. 

Позже стало известно, что умерший – главный штурман Тихоокеанского флота, капитан 1-го ранга 41-летний Евгений Витютнев.

Как сообщает NewsVL, Витютнев проходил медицинское обследование перед стартом марафона, чтобы получить допуск. Никаких противопоказаний у него не было. 

Марафон «Владивостокские мосты» проходит с 2016 года. Ранее летальных случаев на дистанции не было.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Newsvl
Бег
происшествия
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