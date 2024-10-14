Британский легкоатлет Робби Фицгиббон умер в возрасте 28 лет
Британский легкоатлет Робби Фицгиббон скончался в возрасте 28 лет.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на клуб «Брайтон Феникс», который представлял спортсмен. Причины смерти не уточняются.
Фицгиббон специализировался в беге на средних дистанциях. В 2019 году он занял восьмое место на чемпионате Европы в помещениях на дистанции 1500 метров.
«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине одного из наших самых любимых спортсменов, Робби Фицгиббона. Друг для многих и источник мотивации для всех, кто имел честь знать его. Среди бегунов Робби был олицетворением того, что мы ценим в «Фениксе», – говорится в заявлении клуба.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sky News
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости