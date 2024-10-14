Британский легкоатлет Робби Фицгиббон умер в возрасте 28 лет

Британский легкоатлет Робби Фицгиббон скончался в возрасте 28 лет.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на клуб «Брайтон Феникс», который представлял спортсмен. Причины смерти не уточняются.

Фицгиббон специализировался в беге на средних дистанциях. В 2019 году он занял восьмое место на чемпионате Европы в помещениях на дистанции 1500 метров.

«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине одного из наших самых любимых спортсменов, Робби Фицгиббона. Друг для многих и источник мотивации для всех, кто имел честь знать его. Среди бегунов Робби был олицетворением того, что мы ценим в «Фениксе», – говорится в заявлении клуба.