IJF о дисквалификации Майдова: «Спортсмен был предупрежден, что его поведение противоречит правилам. Мы не запрещаем религиозные жесты за пределами игрового поля»

IJF подтвердила дисквалификацию серба Неманьи Майдова за религиозный жест.

Ранее Майдов заявил, что его отстранили от соревнований на 5 месяцев за то, что он перекрестился перед выходом на схватку на Олимпийских играх.

«Спортсмен был предупрежден письмом в апреле 2018 года и еще раз в феврале 2022 года о том, что его поведение противоречит правилам IJF.

В письме-предупреждении от февраля 2022 года ответчику было разъяснено, что «в случае любого будущего нарушения и явного нарушения правил спортивной организации или кодекса этики IJF инициирует дисциплинарное разбирательство».

Отметим, что спортсмен не оспаривал ни одно из двух предупреждений. Поэтому его утверждения, что он не знал о правиле, которое запрещает демонстрацию любых религиозных, политических, этнических или иных знаков на игровом поле в дзюдо, не являются верными.

Этический кодекс IJF призван защищать этические ценности и моральные принципы нашего вида спорта. IJF уважает и ценит в равной степени все культуры, национальности, религии и ориентации всех своих членов, включая спортсменов, но не ограничиваясь ими.

Как международная организация, мы обязаны позаботиться о том, чтобы все заинтересованные стороны и особенно спортсмены чувствовали уважение на всех наших мероприятиях.

Наши правила, касающиеся демонстрации религиозных или иных жестов, строго связаны с игровым полем. Это пространство, предназначенное исключительно для дзюдо, и на нем место только для знаков и правил дзюдо, равных для всех.

IJF не запрещает религиозные жесты за пределами игрового поля, поскольку уважаем личную свободу каждого члена нашего сообщества», – говорится на официальном сайте Международной федерации дзюдо.

Неманья Майдов – чемпион мира 2017 года в категории до 90 кг, чемпион Европы 2023 года. На Олимпиаде в Париже выбыл на стадии 1/8 финала.