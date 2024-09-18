  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • IJF о дисквалификации Майдова: «Спортсмен был предупрежден, что его поведение противоречит правилам. Мы не запрещаем религиозные жесты за пределами игрового поля»
0

IJF о дисквалификации Майдова: «Спортсмен был предупрежден, что его поведение противоречит правилам. Мы не запрещаем религиозные жесты за пределами игрового поля»

IJF подтвердила дисквалификацию серба Неманьи Майдова за религиозный жест.

Ранее Майдов заявил, что его отстранили от соревнований на 5 месяцев за то, что он перекрестился перед выходом на схватку на Олимпийских играх. 

«Спортсмен был предупрежден письмом в апреле 2018 года и еще раз в феврале 2022 года о том, что его поведение противоречит правилам IJF.

В письме-предупреждении от февраля 2022 года ответчику было разъяснено, что «в случае любого будущего нарушения и явного нарушения правил спортивной организации или кодекса этики IJF инициирует дисциплинарное разбирательство».

Отметим, что спортсмен не оспаривал ни одно из двух предупреждений. Поэтому его утверждения, что он не знал о правиле, которое запрещает демонстрацию любых религиозных, политических, этнических или иных знаков на игровом поле в дзюдо, не являются верными.

Этический кодекс IJF призван защищать этические ценности и моральные принципы нашего вида спорта. IJF уважает и ценит в равной степени все культуры, национальности, религии и ориентации всех своих членов, включая спортсменов, но не ограничиваясь ими.

Как международная организация, мы обязаны позаботиться о том, чтобы все заинтересованные стороны и особенно спортсмены чувствовали уважение на всех наших мероприятиях.

Наши правила, касающиеся демонстрации религиозных или иных жестов, строго связаны с игровым полем. Это пространство, предназначенное исключительно для дзюдо, и на нем место только для знаков и правил дзюдо, равных для всех.

IJF не запрещает религиозные жесты за пределами игрового поля, поскольку уважаем личную свободу каждого члена нашего сообщества», – говорится на официальном сайте Международной федерации дзюдо.

Неманья Майдов – чемпион мира 2017 года в категории до 90 кг, чемпион Европы 2023 года. На Олимпиаде в Париже выбыл на стадии 1/8 финала.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IJF
дзюдо
IJF
сборная Сербии
Неманья Майдов
религия
Рекомендуем
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Соловейчик заявил, что сербский дзюдоист Майдов отстранен не из-за религиозного жеста: «Он был дисквалифицирован за нарушение этического кодекса»
11вчера, 15:06
Мамиашвили о дисквалификации Майдова: «Сильно сомневаюсь, что религиозный жест мог повлечь такое непонятное решение»
вчера, 09:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Грузинского дзюдоиста Тушишвили дисквалифицировали на полгода за неспортивное поведение на Олимпиаде
129 минут назад
Соловейчик заявил, что сербский дзюдоист Майдов отстранен не из-за религиозного жеста: «Он был дисквалифицирован за нарушение этического кодекса»
11вчера, 15:06
Мамиашвили о дисквалификации Майдова: «Сильно сомневаюсь, что религиозный жест мог повлечь такое непонятное решение»
вчера, 09:24
Сербского дзюдоиста Майдова дисквалифицировали за религиозный жест на Олимпиаде
7516 сентября, 20:25
Российские дзюдоисты Тасоев, Адамян и Таймазова удостоены государственных наград
9 сентября, 20:50
Мудранов о дзюдо на Олимпиаде: «Если бы наши ребята боролись, во всех бы весовых категориях пьедестал был бы другим»
27 сентября, 11:32
Тасоев о Париже-2024: «Чувства радости и гордости за друзей перевешивали чувство обиды, оно уходило на второй план»
3 сентября, 06:11
Владимир Путин: «Для того, чтобы человек добивался результатов в жизни, нужно регулярно заниматься физической культурой и спортом»
1032 сентября, 15:47
Путин о дзюдо: «Выходишь на татами – только ты и противник, и все зависит от тебя лично. Это очень важно для воспитания мужского характера»
782 сентября, 09:43
Российским дзюдоистам заменят нашивки AIN, обозначающие нейтральный статус. Они будут выступать под аббревиатурой международной федерации – IJF
71 сентября, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
19 февраля, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
427 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
12 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
16 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
В Екатеринбурге завершилось первенство России среди юниоров
23 марта 2023, 12:20Реклама
Матыцин вручил государственные награды представителям Федерации дзюдо России
23 февраля 2023, 06:28